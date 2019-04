La quasi fuga dai binari disastrati molisani

LARINO. È dal dopoguerra che, ad ogni elezione, la porzione meridionale della Penisola viene subissata da una valanga di promesse. Poi, passata la festa, non si ha più rispetto per il Santo (elettore) che finisce col prendersela dove non si dovrebbe. E’ stato così anche durante l’ultima campagna elettorale per dare un Esecutivo regionale alla Basilicata; e la stessa cosa si era verificata, precedentemente, in Abruzzo.

Purtroppo si tenta di ovviare al mancato sviluppo del Sud impiegando soldi a fondo perduto, distribuiti soprattutto per finalità assistenziali (com’è stato nel caso dell’ultimo nato della covata: il reddito di cittadinanza). Il fatto è che i politicanti non hanno mai programmi; di conseguenza procedono a caso, annusando come fanno i cani. Cosicché, mentre ciò di cui il Meridione ha bisogno sono le infrastrutture (da considerare necessità prioritarie), i politicanti non se ne occupano, ed il divario accumulato da certe regioni finisce con il concretare un freno a mano tirato che impedisce all’intero Stivale ogni possibilità di compiere passi in avanti.



Il rapporto “Pendolaria” di Legambiente fotografa la situazione analizzando quale sia lo stato della rete ferroviaria in Abruzzo ed in Molise. Ha scoperto che i 50 km che dividono Campobasso ed Isernia sono percorsi in 53’. Un mulo, seppure oberato da un cavaliere obeso, impiegherebbe di meno. Non va meglio in altre aree del Sud al punto che i viaggiatori giornalieri di F.s. sono passati: in Abruzzo, dai 25.530 del 2011 ai 14.140 del 2017 (-39,9%); e nel Molise da 4.500 a 4.000 (-11,1%). Una vera e propria fuga dai binari disastrati con in più la beffa di un minacciato aumento delle tariffe (nello stesso periodo) del 25,4% in Abruzzo e del 9% in Molise dove, da Campobasso a Termoli, non si scende più Se le cose vanno così per le strade ferrate, non va certamente meglio con quelle di asfalto, con il risultato che, si fosse pure imprenditori di buona volontà, passerebbe a tutti la voglia di procedere ad insediare attività laddove la movimentazione delle merci e delle persone è complicata e costosa. Poste così le cose diventa inutile parlare di riscatto del Sud, accuratamente tenuto lontano dalle infrastrutture essenziali, le sole che permetterebbero al Meridione di svilupparsi. Invece si preferisce accapigliarsi su tav e no-tav, a cominciare da chi – di certe cose – dovrebbe interessarsi per primo, come il ministro Toninelli a cui gli amministratori regionali hanno proposto l’ennesimo libro dei sogni: una superstrada, a scorrimento veloce, a 4 corsie, che dovrebbe collegare l’Adriatico al Tirreno. Il progetto non esiste, ma il costo (1 miliardo di euro) è già stato sbandierato, così come i nomi degli ‘sponsores’ politici. Per ciò stesso si tratta della solita idea realizzabile sulla carta e nella fantasia di chi vorrebbe farsi un po’ di pubblicità a mezzo stampa. Tanto per quello che costa. Per il resto, se fosse vero, nulla da eccepire. Si tratterebbe di una grande opportunità per le imprese, per le aree interne e per tanti Comuni a rischio spopolamento.

In questa regione non riusciamo a portare a termine le cose più elementari ed ora vorremmo cimentarci in un progetto ambizioso che rappresenterebbe una svolta epocale. Sognare un Molise moderno, all’avanguardia, con una rete viaria degna di questo nome per uscire dall’isolamento, è possibile; ma, ora come ora, non ci sono le condizioni affinché questo accada. Non c’è una classe politica capace di fare squadra, a prescindere dagli schieramenti, per guardare al futuro parlando con una voce sola; difatti, accade troppo spesso che i contrasti e le divisioni prendano il sopravvento vanificando quanto di buono si è riuscito costruire con fatica. Nicchiare, aspettare, scegliere di non scegliere, non significa stare fermi; vuol dire arretrare. Un giorno (si spera non troppo lontano), questa regione, se non scomparirà, saprà rialzarsi e rilanciarsi per il bene dei molisani. Ma fino ad allora saranno le chiacchiere a tenere banco e con le sole parole non si creano prospettive certe per il nostro futuro.

Claudio de Luca