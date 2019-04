“Save the Corsa dei buoi Chieuti”, la petizione online

CHIEUTI. Chieuti non si rassegna all’amara decisione presa dalla Prefettura di Foggia, la quale, ha posto un divieto nello svolgimento della “Tradizionale Corsa dei Carri”, in programma il 24 aprile. Un popolo ancora incredulo, un popolo che in un attimo, si è vista cancellare la propria identità. Solitamente, dall’entrata del mese di aprile, mese dedicato a San Giorgio, in paese si respirava aria di festa, quella festa che grandi e piccini aspettano da un anno all’altro; ora non è così, camminando per le strade di Chieuti, si avverte un’atmosfera surreale, si percepisce una tristezza senza precedenti, una malinconia latente, letta anche tra i volti della gente.

I cittadini in ogni caso non si arrendono, e capeggiati dal sig. Antonio Bianchi, istituiscono una petizione popolare, diretta alla Prefettura della Provincia, chiamata “Save the Corsa dei buoi Chieuti”. Antonio Bianchi, chieutino doc, ma trapiantato nelle Marche dichiara: “Non si può cancellare l’identità di un popolo in un solo colpo di spugna, le tradizioni radicate nel tempo non possono essere soppresse, perché così facendo, si commette uno stupro istituzionale ad un popolo, che ha come fulcro principale la festa di San Giorgio ed il suo Palio”. In meno di 24 ore, sono state raccolte più di 400 firme, destinate ad aumentare in maniera esponenziale data l’importanza.

La speranza di un epilogo diverso accende leggermente gli animi distrutti di un popolo intero, che sta facendo di tutto per riavere “il giorno più importante dell’anno”.