TERMOLI. Giocate online, E-Sports e bonus di benvenuto: ecco come si è evoluto il mondo delle scommesse.

Chi non si adatta resta indietro, chi non riesce a stare al passo coi tempi viene superato e scompare gradualmente: sono le regole del mercato, che non conosce padroni e ascolta solamente la voce dei consumatori. Cambiano le abitudini, la tecnologia sta rivoluzionando le nostre vite e anche le grandi aziende se ne sono accorte. Alcuni settori, più di altri, sono riusciti ad adattarsi a questi nuovi modi di interfacciarsi con la realtà e per questo stanno riscuotendo un grande successo. In tal senso, impossibile non citare anche il ramo delle scommesse.

Come (e dove) ci eravamo lasciati

Il mondo delle scommesse è antico, vecchio almeno quanto quello dello sport: le giocate hanno accompagnato nel corso dei secoli ogni tipo di gara, ogni genere di competizione. Prima c'erano delle persone addette alla raccolta delle puntate (per poi distribuire le vincite tra i vari scommettitori), poi si è passati alle grandi agenzie e ai punti scommesse, dove (ancora oggi) è possibile consultare “fisicamente” le quote e comunicare la propria giocata agli operatori. Tutto questo non è ancora tramontato, c'è chi decide lo stesso di uscire di casa e di vivere quel momento a tutto tondo, circondato da giocatori come lui, magari confrontandosi con gli altri sulle partite più “sicure” o sulla scommessa migliore.

Ci eravamo lasciati così, quindi, in uno dei tanti punti scommesse sparsi nel mondo, pronti ad aprire le porte ai giocatori. Tra le classiche schedine scritte sui fogli di carta e i soldi contanti, moltissime persone continuano a recarsi in agenzia per puntare una piccola somma nella speranza di vederla fruttare. Oggi, però, il numero di quelli che si recano in questi centri è influenzato di riflesso anche da coloro che, invece, hanno deciso di sfruttare tutte le potenzialità offerte dal web.

I nuovi modi di scommettere e la novità E-Sports

E delle potenzialità del web si sono accorti anche i grandi player presenti sul mercato, che hanno deciso di investire parecchio sui loro portali, permettendo così alle persone di scommettere anche direttamente tramite il proprio smartphone. Dai centri scommesse al divano di casa, zero contanti, zero metri percorsi, ormai si può scommettere da qualunque luogo e questo è un vantaggio sia per i giocatori che per le agenzie. L'obiettivo, per queste ultime, è quello di attrarre gli utenti sul proprio sito, magari di farli registrare e di offrirgli le quote migliori. Per farlo, alcuni di queste agenzie puntano anche sul fattore promozionale: per fare un esempio concreto, c'è William Hill che propone il suo bonus di benvenuto per le scommesse, garantendo un ritorno economico iniziale per chi si iscrive al portale. Un modo sicuramente intelligente per cercare di attirare un numero maggiore di giocatori, con aspetti positivi sia per questi ultimi (che ottengono vari rimborsi), sia per i player (che vedono aumentare il numero di iscritti al portale).

Non solo bonus, però: il settore è in continua espansione e sta toccando terreni sempre più all'avanguardia come quello degli E-Sports. Sì, è così: oggi è possibile scommettere anche sui giochi virtuali, un nuovo mondo in continua evoluzione che sta cominciando ad attirare anche le attenzioni dei club di Serie A (come la Sampdoria, ad esempio). In definitiva, basta semplicemente farsi un giro su uno dei siti delle agenzie di scommesse per rendersi conto di quanto (e come) si sia evoluto questo settore. E chissà quali altre novità potrà presentare in futuro...