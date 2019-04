Giustini non la manda a dire: non ho mai cenato con Toma e il suo staff

CAMPOBASSO. Dura reprimenda da parte del commissario alla sanità molisana, Angelo Giustini, che smentisce in modo fermo alcune illazioni che lo hanno riguardato.

«In merito alle notizie, che in queste ore circolano in rete, divulgando affermazioni non corrispondenti alla verità delle cose e che mi vedono coinvolto in prima persona, è fondamentale fare alcune precisazioni, onde evitare la diffusione di ulteriori dichiarazioni mendaci.

É stata divulgata la notizia, secondo la quale, lo scorso martedì, mi sarei intrattenuto a cena, in un noto locale del centro a Campobasso, non solo con il consigliere regionale Michele Iorio, il quale, aveva proceduto all'invito, che ho accolto con stima (ricordo a tutti che il consigliere Iorio non solo ha ricoperto per diverse legislature la carica di presidente della giunta, ma anche quella di commissario ad acta della sanità), ma anche - e qui, subentra la falsità della notizia, manipolata in modo pretestuoso - con altre persone, ovvero con l'attuale presidente di giunta, Donato Toma, con il capo di gabinetto, dottoressa Maria Olga Mogavero e con il consigliere economico del presidente, Maurizio Tiberio. Ebbene, nulla di più falso.

Né quel martedì, né il giorno precedente, tanto meno il giorno seguente, ho cenato con il presidente Toma e il suo staff. Diffido, dunque, chiunque a divulgare illazioni, che abbiamo un risultato non corrispondente alla verità. Qualora dovessi venire a conoscenza di nuove, o ulteriori calunnie, divulgate dagli organi di stampa o da chiunque, riconducibili anche, ma non solo, alla menzogna sopra citata, darò mandato ai miei legali di procedere giudizialmente. Non consento a nessuno di fare insinuazioni e gossip becero utilizzando il mio nome».