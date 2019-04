TERMOLI. 6 Aprile 2009-6 Aprile 2019: sono trascorsi 10 anni da quella tremenda e devastante scossa di terremoto delle ore 3.32 che nel cuore della notte rase al suolo L'Aquila e la Marsica con 309 morti. Un terremoto davvero impressionante che per 30 secondi e oltre, ha terrorizzato mezza Italia.

Abbiamo contattato alcune persone, originarie di Termoli, che quella notte hanno vissuto in diretta il sisma: chi studiava all'università e chi come Nicholas Ardò, che all'epoca aveva 12 anni, viveva a Fontecchio, paesino attaccato ad Onna, comune raso completamente al suolo.

Nicholas viveva con i genitori e altri due fratelli in una palazzina di due piani e quella notte la ricorda così: "La prima scossa l'abbiamo avvertita verso le 22.30 e io la presi quasi come un gioco pensando che il giorno dopo a scuola l'avrei raccontato ai miei compagni e quindi passata la scossa tranquillamente mi sono rimesso a dormire. Ma alle 3 e mezza ci siamo tutti svegliati per un tremendo boato che ha preceduto di pochi secondi la fortissima scossa devastante e in un attimo siamo tutti piombati nel terrore. Io dormivo al secondo piano e di colpo ho visto i muri della camera ondeggiare come canne al vento, una sensazione davvero paurosa; la cosa che ci ha salvato è stato il buon senso del costruttore della casa dove abitavo con la mia famiglia il quale - essendo quella una zona sismica - aveva costruito i muri legati con catene. Io mi sono messo un cuscino in testa e gridavo il nome di mia mamma che stava al piano di sotto. Quella notte del 6 aprile ho perso un mio carissimo amico che giocava a calcio con me, Davide Cinque, che aveva un anno meno di me e purtroppo insieme a lui sono morti anche la mamma e un fratello piccolo. Per quanto riguarda la mia casa, è stata classificata F, praticamente da demolire per i danni subiti e come dicevo prima per fortuna era stata fatta con crismi antisismici ed è per questo che sono qui a poterlo raccontare.” Nicholas, a 10 anni dalla tragedia, a livello psicologico è ancora scosso e quando ad agosto 2018 c’è stato il terremoto qui in Molise, ha rivisto e rivissuto le paure del 6 aprile 2009 e ha preferito rimanere a dormire fuori. E aggiunge: “Subito dopo il terremoto aquilano siamo letteralmente scappati dall’Abruzzo per tornare qui; vedendo in quell’occasione le persone fuggire come noi, completamente terrorizzate, oggi capisco quelle che fuggono dalla loro terra perché corrono un pericolo di vita; è e rimane una bruttissima esperienza che a me, ai miei fratelli, ala mia famiglia e a tutti coloro che l’hanno vissuta in diretta ha segnato per sempre la vita.”

Un altro termolese che nel 2009 viveva a L’Aquila e studiava alla facoltà di Biologia della città è Giovanni Aufiero: “Io fortunatamente quel 6 aprile ero tornato a Termoli perché spaventato da alcuni sciami sismici che stavano interessando la città da alcuni giorni, però raccontatomi dai miei amici che erano lì, posso dire che è stato qualcosa davvero di terrificante. Io sono potuto tornare solo dopo che avevano messo in sicurezza la zona rossa e ho potuto constatare che era davvero tutto un disastro; dove abitavo io per fortuna la casa non era crollata, ma era a meno di 2,300 mt dalla casa dello studente dove persero la vita tanti ragazzi. Le strade erano piene di voragini e il palazzo di fianco al mio era completamente sventrato e quando poi sono tornato per recuperare quello che si poteva, mi accorsi che c’era stato l’inferno. Io oggi dopo l’esperienza aquilana diciamo che mi accorgo prima di altri quando è in arrivo un sisma. Posso dire francamente di essermela cavata bene proprio perché ero andato via, ma i miei amici che erano lì erano davvero terrorizzati e per fortuna posso dire di non aver perso nel sisma nessun amico o conoscente.“

Chi invece come Nicholas lo ha vissuto in prima persona, è stato Mario Lepore, anche lui studente universitario che abitava dietro al Duomo, la zona devastata più di ogni altra: “Una situazione come quelle che si vedono nei film cosiddetti catastrofici- dice Mario - ma che purtroppo stavamo vivendo in diretta. Non ci sono aggettivi che possono descrivere quello che è successo quella notte e quello che ho visto non lo auguro a nessuno di vederlo. Io e il mio coinquilino, un altro ragazzo di Termoli, siamo riusciti a venire fuori dalla nostra casa attraverso i muri squarciati. In quelle case vecchie abitavamo nel seminterrato e siamo anche riusciti a far scendere dalla finestra due ragazze che abitavano sopra. Fuori era il finimondo, buio, puzza di gas, polvere da tutte le parti ed era praticamente impossibile respirare degnamente, non so quante volte ho vomitato, non sapevamo nulla degli altri nostri amici che poi per fortuna abbiamo incontrato in piazza Duomo. Ormai siamo qui a dieci anni di distanza, ma il ricordo è sempre vivo: un’esperienza che chi come noi l’ha vissuta in prima persona, se la porterà per sempre addosso. A proposito del terremoto dell’estate scorsa a Termoli, ti racconto un aneddoto: ero quella sera in un locale del centro di Termoli con una ventina di persone molte delle quali cari amici de L’ Aquila; tutto poteva accadere, ma che dovessimo vivere un’esperienza simile a quella del 6 Aprile a Termoli mentre eravamo in vacanza, non lo pensavamo proprio! Per quanto riguarda il sonno, sarà per colpa dell’inconscio, ma la notte tra il 5 e 6 Aprile di ogni anno non dormo, mi sveglio, mi alzo o mi rigiro nel letto. Ormai, come già detto, l’esperienza vissuta mi ha lasciato un segno indelebile che non sparirà mai. Sono tornato nel tempo a L’Aquila, ho provato a riprendere gli studi, ma ogni volta avevo, e purtroppo ho ancora, quel tremendo boato nelle orecchie; ripenso a quando in strada cadevano massi enormi e ogni volta mi pietrifico. Un’esperienza davvero che non auguro a nessuno.”