TERMOLI. Ha approdato alla nota trasmissione televisiva di Raiuno "La Corrida" condotta da Carlo Conti (trasmissione inizialmente solo radiofonica inventata negli anni '60 da Corrado Mantoni in arte Corrado), che porta dilettanti allo sbaraglio ad avere i loro tre minuti di notorietà sulla ribalta televisiva.

Ieri sera, nella terza puntata, una presenza termolese: la signora Giovannina Pietrosemoli, supernonna a tempo pieno ma anche ballerina e cantante. Alla Corrida la nostra Nonnina Giovanna ha presentato una coreografia preparata dai maestri Cristian Falcone, Clelia e Angela della scuola di Ballo Emozioni Latine di Termoli .

Nonna Giovannina aveva a ballare insieme a lei i suoi boys di ballo Elio Ricciotti, Tonino Lorito, Pietro Nardoni e Giovanni Chinni, soprannominati i magnifici cinque. La performance è piaciuta al pubblico, tanto da far dire al presentatore Conti «Ci vediamo in finale».

I temutissimi fischi , frizzi e lazzi e persino i cani che abbaiano non ci sono stati, ma solo tanti applausi per nonna Giovanna . Purtroppo in finale non ha vinto perché è stata superata da una chitarrista molto brava, ma la sua performance e quella dei “Giovanna’s Boys” è stata molto apprezzata. In platea una folta rappresentanza di tifosi giunti da Termoli e da tutto il Molise.