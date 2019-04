Inaugurato il tratto della Castellelce

TERMOLI. Le autorità ed i pubblici ufficiali del Molise in data odierna sono uniti per inaugurare il tratto strada della Castellelce: un’opera importate quale centro di comunicazione e necessaria per i Comuni molisani.

Il Presidente della Provincia ed i sindaci hanno inaugurato l’evento con il tipico taglio del nastro.

La Regione Molise aveva disposto il finanziamento per tali lavori che sono stati completati. Un traguardo decisamente importante. Il merito, oltre che della Regione e della Provincia, è dei sindaci dell'area per il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato.