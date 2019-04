TERMOLI. Giornata intensa e ricca di emozioni per la Console della Repubblica di Tunisia Beya Abdelbaki che, probabilmente, non si aspettava un’accoglienza così calorosa a Termoli. La visita istituzionale della Console è iniziata, intorno alle 10, presso la sala consiliare del Comune di Termoli dove è stata accolta con tutti gli onori soprattutto dal consigliere Rinaldi che si è speso per organizzare la sua visita che l’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo. Ha parlato anche l’onorevole Remo Di Giandomenico in qualità di commissario della Aast (Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli) il quale ha affermato che benché Termoli ha avuto, storicamente, pochi rapporti con la Tunisia essendo nel Mar Adriatico, in fondo, facciamo tutti parte di quel Mare Mediterraneo che è un Mare Nostrum che non deve dividere i popoli ma unirli e Termoli ne è un esempio lampante dove la comunità tunisina, anche se piccola, è ben integrata col tessuto sociale termolese.

La parola è stata poi data a Hanen Ben Meriem, altra organizzatrice instancabile dell’incontro grazie alla sua associazione “Salam” che è stata presentata con una descrizione dettagliata delle sue finalità (promuovere l’integrazione attraverso eventi e confronti tra cultura molisana e le culture straniere; spingere alla partecipazione e al supporto di associazioni fatte da stranieri tra cui proprio l’associazione “Salam” di cui Hanen Ben Meriem è presidente. Il termine Salam in arabo, com’è ben noto, significa “pace” e trova origine nel rispetto della costituzione per contrastare ogni fenomeno di esclusione e discriminazione. Anche il simbolo, con una colomba, ha un chiaro riferimento all’integrazione e alla migrazione essendo la colomba un uccello migratorio e un simbolo di pace presente in molte culture e religioni.