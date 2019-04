TERMOLI. Le previsioni meteo poco clementi, a dire il vero meno ancora della realtà che si è poi avuta, hanno sicuramente inficiato l’obiettivo di segnare un nuovo record di partecipazione della moto-benedizione organizzata dal club Road Eaters di Termoli, che nella prima domenica di aprile colma piazza Duomo di passione a motori.

Quella di oggi era la nona edizione e sono state oltre 300 le presenze, nonostante la pioggia che ha caratterizzato il raduno.

Un evento gratuito aperto a tutti i tipi di moto che, anche quest'anno, hanno invaso Termoli e Piazza del Duomo.

Dopo la celebrazione della santa Messa, monsignor Gabriele Mascilongo, parroco della Cattedrale, si è portato sul sagrato della chiesa e ha benedetto tutte le moto e i motociclisti presenti in piazza.

E, con un fracasso infernale di rombi di motori, si sono poi messi in cammino per fare un ciclo-tour per le vie della città creando curiosità tra i tanti cittadini in giro di domenica mattina rimasti visibilmente incantati ed entusiasti.