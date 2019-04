Settimana importante per le Carresi, briefing in prefettura sulla sicurezza

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dopo i giorni dedicati al commento sul ricorso alla Consulta della legge regionale sulle Carresi, si torna all’attualità locale. Oggi è previsto un incontro dei tre sindaci in Prefettura, riunione di prassi sulla sicurezza. Prologo di questo briefing la riunione tecnica in Comune a San Martino in Pensilis, di venerdì scorso: tutti presenti, Sindaco, Don Nicola, Fondazione, Consiglieri delegati, i Presidenti dei Carri e naturalmente Unione Carresi, Serena e uno dei due qui sotto immaginate chi. Si è fatto il punto della situazione ad oggi.

A darne conto è stato Nicola Vitale. «Dove siamo arrivati il progetto é in fase di realizzazione fatti tutti gli affidamenti alle ditte fornitrici e a chi deve fare la posa in opera, i lavori sono iniziati. Le nuove recinzioni sono in magazzino così anche i tappetini di protezione, predisposte anche i foglietti informativi che saranno distribuiti ad ogni singola persona, predisposte tutte le convenzioni con i laboratori analisi, le ambulanze con i medici e le ambulanze veterinarie, organizzato anche con la Protezione Civile Regionale la presenza 150 Steward, in fase di chiusura la convenzione con le associazioni per altri 300 Steward tutti con patentino, fatto contratto per affitto anche delle balle di paglia che servono e acquistato il materiale arido per il fondo, inviata a tutti i Carri la nota che devono presentare i libretto e le certificazioni dei cavalli e Buoi che partecipano alla Carrese, l'elenco delle persone che vi partecipano in servizio attivo, giorno 8 aprile Riunione Operativa in Prefettura per Ordine Pubblico, 10 aprile Commissione Comunale per i Pubblici Spettacoli dove ogni componente darà il suo parere motivato sul progetto, la Commissione è Consultiva e l'autorizzazione la dà il sindaco. Si conta di completare ed avere tutto pronto 4/5 giorni prima del 30 con l'ok definitivo e l'emissione da parte del Sindaco della Ordinanza Definitiva sentita la Commissione.

La Cuv è già operativa. Ho visto il Sindaco molto deciso e la documentazione predisposta ci porta appieno nel rispetto di tutte le normative in vigore. I Carri hanno assicurato che la gestione della Carrese sarà improntata alla lealtà e come ogni giorno al rispetto verso gli animali ed hanno assicurato che saranno nelle condizioni ottimali di salute, lindi e pinti come sempre. Ad oggi tutto si sta approntando secondo il crono-programma, non sarà come il 2018 perché sono cambiate le condizioni normative ed i rapporti Istituzionali con tutti gli Enti preposti, improntati all'apertura, al confronto, al dialogo costruttivo, alla soluzione di eventuali dubbi. Una cosa voglio raccomandare a tutti di non rispondere alle provocazioni, ignorare, siamo dentro le regole e nessuno ci impedirà di non rispettarle. E' opportuno ma lo faranno sicuramente chi è preposto, il controllo notturno delle attrezzature che saranno messe in opere perché non è detto che qualcuno possa fare qualche gesto inopportuno ma, siamo preparati anche a questo. Vi ricordate quando si controllavamo le strade la notte del 29? Ecco dobbiamo ripristinarlo. Questo è quanto. Forti delle nostre ragioni e della nostra identità arriveremo alla meta. W San Leo, W Il Legno della Croce, W la Madonna di Costantinopoli e W San Giorgio. Avanti uniti verso le Carresi 2019».