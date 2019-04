Un dato che sfugge, i molisani che rischiano di perdere la casa

CAMPOBASSO. Quanti sono i Molisani che si vedono sfilare da sotto il naso l’appartamento in cui vivono, venduto a prezzi di saldo e con la beffa di rimanere ancora con gran parte del debito contratto con gli istituti di credito?



Ne sono in tanti, eppure – su di un fenomeno così importante – localmente c’è carenza di dati. Nel 2017, in Italia, gli immobili alienati col sistema dell’asta sono stati oltre 234mila che, l’anno scorso, sono saliti a 245mila. Il loro valore complessivo è stato valutato in 36 miliardi, lira più, lira meno A marzo di quest’anno i numeri ne hanno già conteggiato altri 93mila, cedibili a chi offra di più. Analizzando le cifre può dirsi che siano rimasti coinvolti nel doloroso fenomeno quasi 1.500.000 persone; e la platea di debitori non si compone di certo di gente ricca ove si consideri che il 74% degli immobili in questione ha un valore di 110mila euro che, solo nel 16% dei casi, lievita a 250mila. Occorre anche tenere conto del fatto che, in molti casi, rimangono coinvolti in queste vicende figli che ereditano guai dai genitori oppure coppie che hanno perduto il lavoro, ma anche coniugi costretti a dividersi o commercianti in crisi o, infine, lavoratori che si ammalano e che non possono reggere agli esborsi pattuiti.

Purtroppo, quando si sia costretti a ricorrere ad un mutuo per tirare su casa, si ha a che fare con un contratto sottoscritto tra un soggetto (il mutuatario che lo richiede) ed un intermediario (il mutuante) che, solitamente, è una banca. In pratica, il primo riceve una somma di denaro per coprire le spese d’acquisto di un immobile, impegnandosi a restituirla ratealmente. Chiaramente, essendo un accordo oneroso, il primo deve corrispondere a chi gli anticipa il danaro gli interessi, oltre alla somma. I primi varieranno sulla scorta del tipo di tasso convenuto.

E’ naturale che, per richiedere un mutuo, sia necessario valutare le proprie possibilità in base al reddito, calcolando la propria disponibilità finanziaria mensile ed escludendo - ovviamente - le altre spese ordinarie. Prudenza vorrebbe che la rata sia sempre inferiore a un terzo del proprio reddito,; ciò al fine di evitare problemi di ogni tipo, quali che siano. In fase di richiesta bisogna preliminarmente valutare il tasso di interesse, che può essere fisso, variabile, misto o doppio. Nel primo caso gli interessi non cambieranno nel tempo, cosa che accade - invece - nel secondo per via delle oscillazioni del mercato. Il doppio tasso vede una parte in fisso ed una in variabile, mentre il misto può passare dall’uno all’altro.

Nella situazione economica attuale, ed in vista degli aumenti dei tassi variabili previsti per il 2019, oggi risulta sicuramente più conveniente quello fisso, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori dipendenti. In questo caso il mutuo a tasso fisso è da preferire in quanto assicura la stessa rata da pagare per tutta la durata complessiva del mutuo, senza variazioni di alcun genere. Però esistono altri elementi da valutare nella fase che precede la richiesta di un mutuo: in primo luogo lo ‘spread’ (che di solito oscilla tra l’1% e il 3%). Un altro importante elemento da analizzare è il Taeg, ossia il costo totale del mutuo su base annuale. Anche le voci di spesa (come le spese di istruttoria, le spese notarili e l’iscrizione ai registri immobiliari) vanno sempre prese in considerazione in quanto possono alzare sensibilmente il costo complessivo del mutuo.

Ribaltando le angolazioni (che sono dolorose per chi ‘perde’ l’immobile), per chi può avvantaggiarsi dei guai altrui le aste di immobili rappresentano il modo ideale per acquistare casa al prezzo più vantaggioso possibile. In effetti tutti gli immobili provengono da fallimenti e da procedure concorsuali; e, come tali, hanno un prezzo di perizia solitamente di gran lunga inferiore al loro valore di mercato.

Claudio de Luca