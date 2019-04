TERMOLI. Opere d’arte sulla petraia del litorale Sud di Termoli, a Rio Vivo. Tra il manufatto dell’idrovora, al culmine di via Rio Mare e l’area camper. Si tratta della zona che avrebbe dovuto segnare la congiunzione della strada litoranea tra Termoli e Campomarino.

Un nostro lettore ci ha inviato delle foto magnifiche che testimoniano fantasia e abilità nel creare delle sculture, quasi come fossero statue dell’Isola di Pasqua in miniatura.

«Crea delle vere e proprie opere d'arte sulla pietraia di Rio Vivo. Non so chi sia ed è la prima volta che lo vedo da queste parti, ma credo sarebbe bello valorizzare i suoi lavori di arte che sfida la fisica – ci scrive il cittadino scopritore - spettacolari le sue realizzazioni. Non è la prima volta che viene qui, crea questi capolavori e va via.

È però la prima volta che lo vedo, solitamente passavo di qui a sera e le trovavo fatte. Non so nemmeno se è della zona o è un camperista di passaggio (sono accanto all'area camper) ma per certo credi che si tratti di qualcosa di straordinario che in pochi sanno fare.

Non mi sono permesso di disturbarlo perché lavora nel più assoluto silenzio e non mi andava di fargli perdere la concentrazione, ma all'improvviso si è alzato e se n'è andato».

Beh, non possiamo che ammirarle.