TERMOLI. Come comprare casa all'asta accendendo un mutuo.

Se fino a qualche tempo fa il mondo delle aste sembrava dedicato esclusivamente a pochi esperti del settore, oggi sono sempre di più le persone che approfittano di questa particolarissima modalità di acquisto per entrare in possesso dei beni più disparati. Beni che possono comportare un esborso economico modesto o che, al contrario, possono rivelarsi particolarmente impegnativi: è il caso delle opere d’arte, è il caso dei gioielli ed è infine il caso (tra i tanti) delle case. Ebbene, nell’articolo di oggi ci occuperemo proprio di aste immobiliari e, nel dettaglio, proveremo a cercare di capire come comprare casa all’asta accendendo un mutuo. Questo perché se, da una parte, è sicuramente vero che un’asta può portarci a risparmiare somme di denaro piuttosto significative, dall’altra è altrettanto innegabile che la stragrande maggioranza di noi ha bisogno di un aiuto concreto per potere concludere un’operazione così impattante dal punto di vista finanziario. Immaginate ad esempio di avere sempre sognato di acquistare una delle numerose case in vendita a Bologna, magari nel suo splendido centro storico, e di avere finalmente trovato l’appartamento dei vostri sogni proprio ad un’asta immobiliare: beh, sarebbe un vero e proprio peccato lasciarselo sfuggire per carenza di contanti, non trovate?

IN COSA CONSISTE UN’ASTA IMMOBILIARE

Iniziamo dai fondamentali, ovvero dallo spiegare in cosa consiste un’asta immobiliare. Come già detto stiamo parlando di una delle strade più battute per acquistare una casa ad un prezzo agevolato: più dettagliatamente si tratta di aste disposte dal Giudice esecutivo (per questo si anche dette Aste Giudiziarie) e si pongono l’obiettivo di privare i debitori di ogni possibile diritto proprio su case e beni immobili, che andranno semplicemente al miglior offerente. Le aste immobiliari si distinguono tra quelle “con incanto” e quelle “senza incanto”: iniziamo dalle ultime, che prevedono la presenza di offerte in busta chiusa che non potranno mai essere inferiori al 10% del prezzo proposto dall’offerente. L’importo dell’offerta più alta presentata durante un’asta senza incanto diverrà la base della gara tra i partecipanti. Se questa particolare gara non porta a risultati si passa alla già citata asta con incanto: una gara che si conclude nel momento in cui una qualunque offerta non vede rilanci di prezzo per almeno tre minuti di tempo. Chiudiamo questa breve presentazioni del mondo delle aste immobiliari con un ultimo dato particolarmente importante: tutti (ad eccezione del debitore) possono partecipare ad una vendita giudiziaria e non è necessaria l’assistenza di un legale; l’unica condizione da rispettare è il saldo del prezzo, che deve essere effettuato di solito tra un minimo di 60 ed un massimo di 120 giorni.

COME ACCENDERE UN MUTUO PER UN’ASTA IMMOBILIARE

A questo punto avrete capito quanto possa essere importante accendere un mutuo per acquistare una casa all’asta. Una possibilità che un tempo avremmo definito quasi remota per via della quasi impossibilità di fare coincidere le tempistiche degli istituti di credito con quelle del tribunale in questione. Ebbene, dal 2014 questo particolare tipo di mutuo si è avvicinato alla portata di tutti, grazie ad un accordo stretto tra i Tribunali e l’Associazione Bancaria Italiana: un accordo che ha definito i termini pattuiti per il saldo prezzo e che, soprattutto, ha limitato le spese ed i tassi di interesse. Per richiedere un mutuo finalizzato all’acquisto di un immobile attraverso un’asta giudiziaria si possono consultare diverse agenzie specializzate, che si occuperanno di mostrarvi le banche convenzionate con i diversi tribunali: ovviamente le particolarità del singolo mutuo variano di caso in caso, ma, in linea generale, possiamo dire che di solito è possibile finanziare fino al 100% del prezzo di aggiudicazione della casa in questione, a patto che si rientri nei limiti dell’80% del valore immobiliare certificato da perizia.