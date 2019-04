L'assessorato regionale alle Acque minerali, croce e delizia

CAMPOBASSO. Se, per caso, non ne foste stati a conoscenza, ve lo diciamo noi: così come ogni altra Regione, anche quella molisana vanta un assessore … alle acque minerali; o, se preferite, “alle attività produttive”.

Si tratta di Vincenzo Cotugno che, recentemente ha voluto sottolineare quanto sia buona l’acqua di sorgente locale, assegnando il ‘Bollino’ di qualità alla “Celiacom” di Ripalimosani, l’Azienda che aveva chiesto la certificazione della salubrità dei liquidi provenienti dalla sorgente di ‘Rio freddo’. Così facendo, la Regione ha riconosciuto la qualità delle materie prime utilizzate per la realizzazione degli alimenti destinati ai celiaci, conferendo un titolo prestigioso in un campo che sta ottenendo un’attenzione maggiore da parte dei ‘mass media’. In effetti viene riconosciuto al Molise il vanto di un’acqua che è una delle migliori d’Italia, al punto da costituire un’eccellenza che arricchisce il territorio e le aziende che la utilizzano. Il marchio conferito comporterà un incremento della fiducia dei consumatori locali ed italiani proprio perché fonda i propri ‘atout’ sulle sorgenti che nascono sotto le montagne del Parco del Matese, con caratteristiche che contribuiscono a dare valore all’intera regione. E così ora, dopo il pastificio “La Molisana”, anche la “Celiacom” potrà fregiarsi del bollino che certifica la qualità di una produzione realizzata unicamente in Molise.



Trattandosi di qualità dell’acqua, la notizia è un’occasione ghiotta dal momento che offre lo spunto per accennare anche all’argomento “acque minerali”, sia dal punto di vista della salute che sul piano commerciale. Com’è noto, le leggi le disciplinano (assieme a quelle termali) che fanno capo alle Regioni le cui Assemblee possono stabilire, legittimamente, la materia ai fini della valorizzazione di un bene considerato ‘esauribile’ e, per ciò stesso, da valorizzare quando utilizzato. Anche in Molise chi dispone in materia è la Regione che definisce i cànoni per le concessioni da riferire sia all’imbottigliamento che alla quantità ed alla superficie dei terreni. Si tratta, dunque, di un bene pubblico il cui importo, però, non è mai stato aggiornato a dovere, al punto da essere ben al di sotto di quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni. Solo di recente, ed in via provvisoria, esso è stato rideterminato dalla Giunta in 30 euro … per ettaro quando, in precedenza, era di appena 9,96. Insomma anche stavolta Cirio regala, come recita la vecchia pubblicità; ma fa questo non a beneficio dell’Ente quanto piuttosto per ‘avvantaggiare’ le Aziende operative in Molise.

Ora è pur vero: 1) che indifferenza e disinformazione avvolge la materia; 2) che i luoghi comuni siano tanti. Ma che ‘si regalino’ dei beni pubblici non è cosa ammissibile. Grazie a certi falsi miti, poiché si ritiene che l’acqua del rubinetto non sia sicura, sono in tanti a prediligere l’acqua minerale in bottiglie peraltro rigorosamente di plastica. Eppure l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (oggi Crea) di cose non vere ne ha smentite tante, cosicché oggi dovrebbe essere ben noto che quella diffusa da ‘Molise acque’ non fa ingrassare e manco fa aumentare la ritenzione idrica ove se ne bevesse tanta. E’ altrettanto risaputo che, contro la cellulite (o per mantenere la linea), le acque oligominerali sono migliori di quelle più mineralizzate; che il calcio presente nell’acqua non favorisce la formazione dei calcoli. Ma, nonostante tutto, molti non consumano ciò che fuoriesce dal rubinetto perché si pensa, in generale, che si tratti di un liquido poco sicuro o, quanto meno. discutibile. E tale pregiudizio è così diffuso che, nonostante l’acqua di rubinetto molisana sia al 5° posto in Europa per potabilità, continua a non essere bevuta; e la ‘Castellina’ e la ‘Molisia’, con una concessione regionale che costa soltanto 30 euro ad ettaro, fanno il loro ‘legittimo business’. La storia è quella solita. Se ‘regala’ persino lo Stato col petrolio e col metano, perché non dovrebbe farlo anche la Regione Molise con le acque minerali?

Claudio de Luca