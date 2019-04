Arenile ancora sporco e litorali pieni di sabbia, Pasqua s'avvicina...

TERMOLI. Delle dune innaturali di sabbia che si sono accumulate sul litorale Nord abbiamo già scritto, di quelle a Sud no, ma ci ha pensato l’esponente di opposizione al Comune di Termoli, il capogruppo leghista Annibale Ciarniello. «Non è possibile che sia la passeggiata del lungomare Nord, che quella del lungomare Sud siano praticamente invasi da sabbia e degrado quando la stagione estiva è ormai alle porte. Ho raccolto molte lamentele di termolesi e non che negli scorsi weekend hanno visitato la nostra città riscontrando una situazione inaccettabile. Anche la battigia non ancora viene pulita... La speranza è che prima delle festività pasquali si ponga rimedio con un celere intervento».