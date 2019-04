TERMOLI. Sulle Carresi arriva l’appello ai veterinari: prima il benessere degli animali.

«Leggiamo con preoccupazione sulla stampa online di un clima intimidatorio nei confronti dei Servizi Veterinari della Regione Molise - dichiara Francesco Fortinguerra, portavoce del Comitato Europeo Difesa Animali onlus.

Abbiamo pertanto trasmesso la nostra solidarietà agli stessi, invitandoli nel contempo a confermare anche quest'anno la loro opposizione all'uso dei pungoli e di altri mezzi coercitivi per far correre i buoi, seguendo con coerenza quanto stabilito anche dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale dell’Izs "Bruno Ubertini" nel 2017, che ha esaminato il disciplinare delle Carresi

I buoi, secondo il Centro, devono completare volontariamente la corsa senza che nessuno li costringa attraverso l'utilizzo di mezzi coercitivi dolorosi, escludendo con chiarezza l'utilizzo dei pungoli previsti nel disciplinare stesso.

Giustamente nel 2018 il rappresentante della Asrem a Portocannone ha negato il parere positivo affermando che l’uso del pungolo acuminato oltre a determinare ferite più o meno profonde sulla cute dei bovini, sicuramente determina una condizione di stress degli animali determinata dalla paura e dal dolore (inteso come esperienza sensoriale ed emotiva sgradevole) che gli stessi provano.

Altrettanto coerentemente si sono sempre comportati i Servizi Veterinari in Puglia, negando sempre il permesso all'utilizzo dei pungoli e di simili mezzi coercitivi nella corsa di Chieuti.

Il parere negativo dei Servizi Veterinari non è considerato vincolante a quanto leggiamo, tuttavia è sempre stato emblematico perché dimostra come fino ad ora, con l'uso dei pungoli, siano sempre stati calpestati gli elementi fondamentali di rispetto degli animali coinvolti e di come il tanto sbandierato disciplinare non li tuteli in modo efficace».