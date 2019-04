TERMOLI. Presso la sala "Adriatico" dell'università Unimol di Termoli si è svolto il 2° congresso interregionale della Società Italiana di Urologia Territoriale. Il responsabile scientifico dell'evento, Giovanni Lombardi, urologo convenzionato con l'Asrem che ha patrocinato l'evento, è riuscito a far giungere a Termoli numerosi ospiti e relatori che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'incontro.

Tra i relatori,Roberto Camperchioli, direttore Uoc Radiodiagnostica Termoli, Larino e Campobasso; Bernardino Molinari, direttore f.f. Uoc Ostetricia e Ginecologia di Termoli; Giovanni Fabrizio Presidente Lilt, già direttore Uoc Chirurgia Larino; Ferdinando Fusco, professore associato di Urologia presso l'Università Federico II di Napoli; la dottoressa Luciana Mariani, Urologo Asur Marche e vicepresidente Siut; nonché Marco Della Bella, direttore Uoc Urologia Inrca Ancona, oltre a tanti altri illustri ospiti del settore medico-sanitario.

Interessanti i temi trattati in campo urologico come le cure migliorative e tecnologicamente avanzate anche in prospettiva di un allungamento di vita dei pazienti bisognosi di cura dove questi sono sempre chiamati a collaborare con i medici che li hanno in cura.