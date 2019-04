Gioco legale Aams: mentre il settore s’interroga sul futuro, l’online prende sempre più il largo

TERMOLI. I numeri di marzo 2019 del comparto scommesse sportive mostrano una spesa di 106,4 milioni di euro, in calo del 4,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Da inizio 2019 il settore Betting ha però fatto registrare ricavi per circa 391 milioni di euro, in aumento dell’1,4% rispetto a quanto speso dai giocatori nel primo trimestre 2018.

Da segnalare la crescita delle scommesse raccolte tramite il “canale online”: la spesa di marzo è stata infatti di circa 52 milioni di euro, con un incremento dell’1,3% rispetto ai 51,3 milioni di marzo 2018. Nel dato aggregato dei primi tre mesi invece, le scommesse online hanno registrato un +10% rispetto al primo trimestre dello scorso anno, mostrano un preciso trend circa le preferenze dei giocatori, come appare chiaramente dai dati emanati da Agimeg.

72,6 sono invece i milioni di euro spesi a marzo dai giocatori nei “casinò online”, del quale fanno parte tutti i giochi da casinò, partendo dalle slot machine online fino ad arrivare ai giochi da tavolo in diretta streaming. Siamo qui difronte ad una considerevole crescita del 20% rispetto al marzo dello scorso anno. Nel primo trimestre 2019 invece, il segmento di casino online ha fatto registrare una spesa complessiva di oltre 200 milioni di euro per una crescita del 17,5% rispetto allo stesso periodo 2018.

Nel frattempo, mentre la politica applica restrizioni al comparto del gioco legale attraverso il Decreto Dignità, l’erario festeggia entrate erariali record.

Gli italiani hanno infatti speso in giochi e scommesse circa l’1,85% del proprio reddito, con la maggiore incidenza registrata in Campania (3,3%) e la più bassa registrata in Trentino (1,1%).

In valore assoluto le entrate dello stato si attestano a 1,36 miliardi di euro per l’intero comparto. A farla da padrone con oltre 1 miliardo contribuiscono Slot e Videolottery, segue il gioco del Lotto ed i concorsi a pronostico con oltre 178 milioni, la parte restante se la contendono le lotterie istantanee ed i giochi prima analizzati (casino e scommesse) venduti tramite il canale terrestre e telematico.