TERMOLI. Ospite dell’Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli, lo chef Paolo D'Andrea del team Aprilia nel Campionato del mondo di velocità, anche noto come motomondiale, che ormai da ben sei anni è parte integrante della squadra motociclistica italiana nella quale fu introdotto da un altro chef molisano, Antonio Trotta.

Paolo ha parlato agli studenti del progetto che già in passato ha visto la collaborazione tra l’istituto termolese e il team motociclistico che ogni anno ospita degli alunni partiti da Termoli con lo scopo di preparare insieme alla cucina del team, deliziosi piatti per i piloti e per gli ospiti durante il Gran Premio che si svolge in Italia al Mugello.

Ha inoltre spiegato come si svolgerà il loro lavoro durante quei giorni in cui presteranno la loro opera presso il carrozzone del gran premio motociclistico. Egli è stato presentato da Michele Ciarlariello, tecnico al Federico di Svevia che fa parte dell'Associazione Molise Gourmet.