TERMOLI. 125 borse lavoro distribuite tra i Comuni di Termoli, Guglionesi, Campomarino e san Giacomo degli Schiavoni. Questo è stato il primo tema trattato dal vicesindaco di Termoli Maria Chimisso, affiancata dal presidente del Consiglio Manuela Vigilante, il consigliere Oscar Scurti, dal dirigente Marcello Vecchiarelli e dai sindaci di Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, Mario Bellotti e Costanzo Della Porta, durante la conferenza stampa tenutasi oggi nella sala consiliare del Comune di Termoli.

La distribuzione dei tirocini — afferma il vicesindaco di Termoli Chimisso — avverrà in relazione alla popolazione residente di ogni Comune. Alla città di Termoli spetteranno 84 tirocini, al Comune di Campomarino 21, a quello di Guglionesi 15 e a San Giacomo degli Schiavoni 5.

L’obbiettivo dell’Autorità urbana — continua il vicesindaco — è quello di un recupero funzionale delle aree degradate attraverso una serie di incentivi. Ma è anche quello di dare un sostegno sociale, che è rappresentato da queste 125 borse lavoro.

Le persone che potranno beneficiare di questo aiuto, dovranno rientrare in determinati parametri e presentare la documentazione necessaria per tempo ( dal 12 aprile al 2 maggio).

È necessario — afferma il vicesindaco Chimisso— presentare il proprio ISEE( il quale dovrà oscillare tra un massimo di 9260 euro e un minimo di 0), definireuno statodi

disoccupazione/inoccupazione o non occupato che superi i 24 mesi, se si è ultracinquantenni, dichiarare il numero dei componenti del nucleo familiare, con eventuali minori a carico, ed infine evidenziare uno stato di disagio abitativo. Il corrispettivo mensile è di 500 euro lordi, per un totale di 6 mesi. Le domande — aggiunge il vicesindaco Chimisso — devono essere mandate al Comune di Termoli, anche se i cittadini richiedenti dovessero far parte degli altri Comuni.È importante, per chi volesse fare domanda, rivolgersi all Assessorato ai Servizi Sociali e farsi guidare nella presentazione di tutta la documentazione.

Alle sue parole, il sindaco Costanzo Della Porta aggiunge: “L’Area urbana è uno strumento importantissimo per i nostri Comuni. Attraverso questo gemellaggio, riusciamo a recepire fondi comunitari, che diversamente andrebbero persi. Grazie a questi fondi, riusciamo a portare avanti anche dei progetti paralleli. Ad esempio, il denaro che sarà destinato a San Giacomo, verrà utilizzato per il recupero della villa romana. Un investimento di 115.000 euro. Il Comune Termoli è un vantaggio e non un limite per gli altri Comuni. È una risorsa. Noi dovremmo implementare l’ufficio Europa di Termoli per attirare le risorse e investire in altri settori.”

Come afferma il Sindaco di Guglionesi Mario Bellotti: “ Le borse lavoro saranno una boccata di ossigeno per le persone che sono in difficoltà. L’ Autorità urbana porterà benefici per tutte le comunità.”

Altro tema trattato dagli oratori, è la questione riguardante l’esenzione totale dal ticket mensa per i bambini con disabilità.

Il vicesindaco Chimisso afferma: “ Abbiamo scelto la fascia d’età dell’infanzia, (dai 3 ai 6 anni), perchè è quella più debole. Le altre fasce sono aiutate da interventi che favoriscono la scolarizzazione. In questo determinato periodo è importante definire le disabilità. È fondamentale per rendere migliore la vita di questi bambini. Abbiamo fatto riferimento alla legge 104 comma 3 art. 3, la quale certifica la gravità della disabilità . Ma abbiamo considerato anche la legge 107, che favorisce la scolarizzazione in questa fascia di età.”

Il dirigente Vecchiarelli aggiunge:” In base ad uno studio e un mantenimento degli equilibri di bilancio, abbiamo deciso di favorire la scolarizzazione di bambini con disabilità. Le domande potranno essere mandate già questo mese."

Il consigliere Oscar Scurti conclude: “ Tenevamo molto a questo tipo di intervento, perché va incontro alle esigenze delle fasce più deboli. Noi del Pd ringraziamo la Giunta per questo provvedimento, che riguarda 28 famiglie di Termoli.”