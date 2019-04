TERMOLI. Dall'inizio di marzo una nuova ditta si sta occupando della manutenzione del verde pubblico nel territorio del Comune di Termoli e tra le azioni poste in essere con tempestività c'è stata la potatura degli alberi nel parco comunale intitolato a Girolamo La Penna.

Per qualcuno, anzi più di qualcuno, ha agitato lo spettro dello scempio per come gli alberi sono stati 'denudati', richiamando persino scenari post-bellici e post-nucleari come Hiroshima.

Ebbene, per capirne di più e vedere cosa stia realmente accadendo, col segugio Michele Trombetta siamo andati a chiedere lumi agli operatori del consorzio Stabile Terra, che si è aggiudicato l'appalto sul verde pubblico.