Carrese, la Commissione è favorevole a San Martino in Pensilis: 6-2 il voto finale

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è conclusa quasi all'ora di pranzo la seduta della commissione unica di vigilanza al Comune di San Martino in Pensilis. In programma la valutazione sull'organizzazione della Carrese 2019, fissata al 30 aprile prossimo.

Al termine dei lavori, c'è stata la votazione, il cui esito è stato reso noto sui social dal presidente dell'Unione Carresi, Pasquale Di Bello: «Riunione terminata, sei favorevoli e due contrari (tecnico del fondo e veterinario). Il progetto è passato. Resta qualche prescrizione di dettaglio dei Vigili del Fuoco (che comunque hanno dato parere favorevole.