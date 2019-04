Sevel, attacco sindacale: «I disagi sociali rimangano fuori dai cancelli»

ATESSA. In un comunicato, le organizzazioni sindacali Fim- Cisl, denunciano la situazione di vessazione a cui sarebbero sottoposti i dipendenti della Sevel di Atessa, in particolar modo da parte di uno dei supervisori: «Lavoratrici e lavoratori, ogni giorno assistiamo a comportamenti aziendali che sono a dir poco scandalosi! Sorveglianti che si aggirano nelle varie unità, alla ricerca di ogni minima mancanza, soprattutto per gli sventurati addetti della logistica. A sentire alcuni testimoni, questi sorveglianti dopo vari sopralluoghi quasi si strappano i capelli per non aver trovato infrazioni. La parola supervisor, sostantivo inglese che significa supervisore, dà la possibilità di svolgere il ruolo di coordinare i propri sottoposti con rispetto e fiducia reciproca. Tutto ciò però, ad un personaggio, il quale in passato si è già distinto in atteggiamenti poco consoni ad ambienti di lavoro, discutendo pesantemente con un trasfertista e per tale motivi è stato messo in panchina per un periodo, il prefisso “super” anziché stimolarlo a dimostrare qualità superiori dà altri stimoli!

Questo “super” sembra viva nella paura e nella competizione continua, in ogni collaboratore vede un nemico potenziale, in ogni lavoratore un modo per sfogare la sua frustrazione. Il super non perde occasione per fare dispetti, così come avvenuto la scorsa settimana nei confronti di un neo assunto, mette in atto scenette alla Totò e Peppino sbeffeggiandolo con aria da super eroe, senza entrare in altre scandalose dimensioni che tutti notano… A questo grande “super” diciamo che il suo disagio sociale lo deve lasciare fuori dai cancelli.»