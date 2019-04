TERMOLI. Oltre tre anni alla guida di un commissariato di Polizia così delicato come quello di Termoli, avamposto costiero, che specie d’estate diventa un rompicapo, per riuscire a gestire tutto il flusso di persone in transito, per vacanze e non solo. E’ il lasso di tempo trascorso al vertice dal dirigente Vincenzo Sullo, in via Cina. Da lunedì prossimo andrà a ricoprire il medesimo incarico in provincia di Avellino, a Lauro di Nola, avvicinandosi anche alla famiglia. A margine della conferenza stampa sull’arresto del molestatore nigeriano, abbiamo intervistato il dottor Sullo, che con estrema cordialità ha risposto alle nostre domande.