Il ricordo di "Ughetto" Sciarretta

TERMOLI. "Ughetto", così mi piaceva chiamarlo, e lui di rimando quando ci incontravamo mi rispondeva con un "Caro Trombetta": questo è uno dei tanti e piacevoli ricordi dei frequenti incontri che avevo con il comandante per eccellenza della Polizia Municipale di Termoli, Ugo Sciarretta, che poche ore fa ci ha lasciato. Negli ultimi tempi la sua vita era stata segnata da malattie che gli hanno minato il corpo piano piano fino a portarlo oggi ad arrendersi; eppure, ha sempre lottato come un leone, con le unghie e con i denti per dimostrare la sua forza a “chi” ha cercato nel tempo di minare la sua salute.

Uno degli episodi più belli che hanno rafforzato in me la convinzione che Ughetto è sempre stata una persona a modo, è quando qualche anno fa, eravamo al mare entrambi con le proprie famiglie e mentre stava passeggiando sulla riva con la moglie, ha notato una persona in difficoltà in mare e, già minato dal brutto male, non ha esitato un attimo a gettarsi in acqua per prestarle aiuto.

Siamo vicinissimi in questo tristissimo momento alla moglie Maria Filomena, ai figli Sara e Pino, ai nipoti Giorgia e Riccardo. I funerali si terranno giovedì 11 aprile alle ore 11 presso la Chiesa Maria Santissima del Monte Carmelo.