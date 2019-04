TERMOLI. Da diverse settimane il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena si reca in diverse scuole primarie e scuole medie della città per raccontare agli alunni la storia di Termoli. Dopo le lezioni in classe gli alunni vengono accompagnati al borgo antico per vedere dal vero quello che hanno imparato in classe. In una di queste visite il papa' di uno degli alunni ha girato questo filmino che vuol essere un ricordo di questa bella esperienza.

La finalità di questa iniziativa... afferma il presidente dell'Archeoclub, è quella di far innamorare i ragazzi della loro città nel rispetto dell'ambiente e di valorizzare il patrimonio storico - culturale e le tradizioni locali che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduti.