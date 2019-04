Dritto e rovescio, Primiani festeggia il sì alla Carrese con vino e pampanella

URURI. Il sindaco di Ururi (anche presidente dell'Unione dei Comuni) Raffaele Primiani ha commentato con un post Facebook l'esito della commissione unica di Vigilanza di ieri, che ha dato parere favorevole alla Carrese del 3 maggio.

«Dritto e Rovescio: usando una terminologia tipica del tennis, la giornata di oggi è stata per molti versi un "dritto" e un "rovescio".

Parafrasando il "dritto" tennistico, mi torna alla mente il 3 maggio 2018, alla valanga di pareri tecnici espressi sui social (tra cui c'è chi sosteneva imperterrito che dovevamo aspettare il diniego della Prefettura, ignorando sistematicamente il danno erariale nei confronti dell'Ente ma soprattutto di una sicura umiliazione nei confronti delle Associazioni dei Carri, oppure ignorare la Prefettura come se Ururi appartenesse a una contea del vecchio West dove io, nel ruolo di sceriffo, avevo la possibilità di legiferare a mio piacimento, se questo è amore per la Corsa Dei Carri forse mi sono perso qualcosa), che letteralmente condannava me e la mia Amministrazione a rassegnare le dimissioni. Giorni difficili, che dal punto di vista amministrativo non auguro a nessuno. Incontri, pareri di tecnici competenti, studio, collaborazione a 360° con gli organi dello stato, Prefettura e Questura, confronto con il Presidente e l'assessore alla Cultura della Regione Molise, confronto serrato con le Associazioni dei Carri, con i colleghi Sindaci e Amministratori, con la mia struttura comunale e con il Presidente di Unione Carresi, hanno ribaltato la situazione da "dritto" a "rovescio". È stato un anno bellissimo così come il rovescio nel tennis che considero per me un gesto atletico notevole, dove abbiamo assorbito l'essenza profonda della nostra Tradizione e con il "dritto" lasciando la palla nel campo dei disfattisti, complottisti e tutti coloro che hanno dubitato fin dal primo secondo del nostro lavoro. Oggi la pampanella, il vino sono un ritorno alle origini, a una comunità che vuole preservare e non cancellare la Corsa Dei Carri.