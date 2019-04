TERMOLI. Questa mattina, a Termoli, presso lo Stadio comunale "G. Cannarsa", si è svolta l'iniziativa "Corro... per raggiungere la meta", promossa dalla Caritas della Diocesi Termoli-Larino con l'obiettivo di sensibilizzare i bambini e i ragazzi dagli 8 agli 11 anni sul tema della solidarietà e della vicinanza al prossimo.

Il progetto vede dei giovani corridori coinvolti in una gara di solidarietà non competitiva che si propone di raccogliere dei fondi per acquistare materiale scolastico e di cancelleria per le numerose famiglie bisognose che ogni anno si rivolgono al Centro di Ascolto della Caritas.

In queste settimane i ragazzi delle scuole e delle parrocchie che hanno aderito all'iniziativa si sono preparati alla corsa cercando di individuare tra amici, parenti, vicini di casa e tutta la loro rete di conoscenze, degli “sponsor” che, attraverso una piccola donazione, potessero contribuire alla causa.

In vista del doppio appuntamento e per riflettere sul senso che anima l'iniziativa, i ragazzi sono stati coinvolti in alcuni laboratori tematici seguiti dagli operatori della Caritas diocesana e, nel corso di queste attività, hanno realizzato una coloratissima maglietta da indossare anche per vestire a festa lo stadio. La realizzazione dell'iniziativa, progettata in un'ottica di rete sociale territoriale, vede il prezioso contributo delle società di atletica Athletic Club e Runners Termoli, dell'Avis, di Creatoridisorrisi.net, della onlus Sorridere Sempre, dell'azienda Del Giudice e della BCC Sangro Teatino. Termolionline ha ascoltato suor Lidia, la curatrice di questo progetto.