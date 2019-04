TERMOLI. Il dottor Antonio Paranzino è stato festeggiato quest’oggi, presso la direzione sanitaria dell'Ospedale San Timoteo di Termoli, per aver raggiunto il meritato pensionamento dopo 40 anni di onorato servizio come primario dell'unità di rianimazione. Per festeggiarlo, oltre ai suoi attuali colleghi e collaboratori, sono tornati al San Timoteo anche l'ex direttore sanitario, da poche settimane anche lui in pensione, Filippo Vitale, come anche l'ex primario di ortopedia Roberto Regnoli.

L'attuale direttore sanitario, la dottoressa Michelina Morelli, ha salutato con enfasi e con un po' di commozione il dottor Paranzino, il quale a sua volta, una volta presa la parola, non ha lesinato momenti di emozione ricordando quelli che per quarant'anni sono stati compagni di lavoro e per quell’ospedale che è stata la sua seconda casa.