TERMOLI. “Giornata del mare”: il messaggio della scuola “Bernacchia-Brigida”. Semplice ma efficace il messaggio che la classe prima sezione Iha portato come contributo alla “ Giornata del mare” tenutasi ieri al Circolo della vela a cura della Guardia costiera di Termoli. Un Maxi Poster lungo tre metri, stampato grazie al contributo generoso della ditta All Print.

Le immagini, foto-montate, di otto allievi collocati su una barchetta di carta chiamata “Salvamare” e lo slogan : “Siamo tutti sulla stessa barca”.

Gli alunni, con semplici travestimenti, hanno interpretato il pescatore, il sub, il turista, l’amministratore… etc, evidenziando che ognuno, anche attraverso piccoli gesti può contribuire alla salvaguardia del mare. Siamo tutti sulla stessa barca. Evidenziata tra l’altro la necessità di limitare l’utilizzo e migliorare lo smaltimento delle plastiche in genere.