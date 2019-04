TERMOLI. 15° East Water Sport, Wild Life School e Fridaysfor future stanno dando vita a "Save the Sea", la pulizia della spiaggia libera. Sono Associazioni composte per la maggior parte da ragazzi volenterosi e soprattutto amanti della natura che vogliono a tutti i costi salvaguardare il territorio poiché il futuro è nelle nostre mani visto anche che la Terra viaggia ormai a grande velocità verso il baratro e a spingerla è senza dubbio l'uomo con le sue continue opere di inquinamento in cielo, in mare e in terra.

Questi ragazzi termolesi sono una piccola, ma importantissima goccia; sarà anche una frase fatta - ma verità inconfutabile - eppure se ci fossero in ogni parte del mondo queste piccole gocce, gli oceani oggi sarebbero soprattutto delle sconfinate distese di acqua pura dove la stessa fauna marina non verrebbe messa in pericolo di estinzione dalle montagne di rifiuti soprattutto di plastica e polistirolo che invece oggi hanno preso il sopravvento.

Hanno deciso che ogni venerdì si ritroveranno e andranno ogni volta in un angolo diverso di spiaggia termolese a ripulirla dai tanti, troppi rifiuti che la sommergono. Applaudiamo chi come Fabio, Antonio, Camillo, Nanni, Tatiana e tutti gli altri, ci stanno dando una bella lezione di civiltà a dimostrazione che chi dice che la gioventù oggi è in gran parte persa, si sbaglia.