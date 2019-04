Post sisma, 39 milioni di euro in 3 anni: ma li gestirà un commissario

MONTECILFONE. Le misure per le aree colpite dai terremoti negli ultimi anni, compreso il Molise per lo sciame dell’agosto scorso, che erano state inserite in un decreto ad hoc, sono state inglobate nel decreto legge sblocca-cantieri. Il testo, approvato salvo intese dal CdM, ormai, come annunciato dal Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, sarebbe pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le misure riguardano il terremoto dell'Aquila del 2009, il più recente sisma che ha colpito il catanese il 26 dicembre 2018, il terremoto del Centro Italia, del Molise e di Ischia. Nella precedente bozza del decreto legge preparato dal Governo, circolata un mese fa, però, erano previste misure che, ora, non sono più contemplate nell'ultima bozza dello sblocca-cantieri.

Verrà nominato dal Presidente del Consiglio un Commissario straordinario per la ricostruzione in Molise, che resteranno in carica fino al 31 dicembre 2021. Sono assegnati 39 milioni di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, secondo la seguente ripartizione: per la contabilità speciale dell’area molisana, 10 milioni per l’anno 2019, 19 milioni per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021. Prevista, poi, l'introduzione di un sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Si tratta di IT-alert in fase di sperimentazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile.