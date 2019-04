Una cena solidale nella sede della Città invisibile di Termoli

TERMOLI. Una serata con i volontari, gli attivisti, gli ospiti, gli amici e i solidali del nostro centro e della Città invisibile... e con tutti quelli che vorranno partecipare.

Stasera in agenda un momento conviviale per conoscere lo spazio che abitiamo ogni giorno, le persone che lo vivono e le sue attività quotidiane. Un'occasione anche per chiarire curiosità su chi siamo, cosa facciamo, di cosa c'è bisogno e come si può contribuire a questo progetto.

Appuntamento alle 20. Si cena alle 20.30

La cena servirà anche a raccogliere sottoscrizioni per le attività del centro, e in particolare per alcune grosse spese straordinarie che abbiamo dovuto affrontare nell'ultimo periodo (il centro al momento è totalmente autofinanziato e autogestito grazie al lavoro dei volontari e al sostegno degli abitanti solidali).