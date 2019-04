TERMOLI. Genitori non proprio con la mente serena a Difesa Grande, quando portano i loro figli a scuola. Per lo meno, diverse sono state le segnalazioni riguardo alcune situazioni in bilico, che minerebbero la sicurezza dei loro figli.

Parliamo dell’ala della scuola materna di viale Santa Maria degli Angeli, che già vive in una situazione già di disagio per genitori e bambini, in cui non è presente un attraversamento pedonale, manca qualche rallentatore e questo fa sì che le macchine sfrecciano incuranti di chi attraversa.

Come se non bastasse, sono stati eseguiti dei lavori, di cui non si conosce la natura, sono state aperte delle buche sul marciapiede richiuse in una maniera indecente.

Unico segnale è quel nastro , il resto non è segnalato e con la pioggia la condizione peggiora sensibilmente.