Sara e Lasse tornano in pista a passo di samba

MONTENERO DI BISACCIA. Torna in pista per la terza puntata la coppia formata dalla maestra tosco-molisana (originaria di Montenero di Bisaccia) Sara Di Vaira e dal colosso norvegese Lasse, ufficiale della marina norvegese, e come sempre spingiamo il televoto dal nostro territorio per Ballando con le stelle.

«Ringraziamo tutti per averci superati a superare indenni la seconda puntata, c’è stato un aumento del punteggio che ci ha assegnato la giuria, senza il malus, ossia meno dieci punti, saremmo a metà classificata, in ripresa rispetto alla prima puntata.

Ora ci aspetta una sfida diversa, cambiamo genere musicale, totalmente, avremo una musica ritmata, africana, un samba», ci ha detto Sara.

«Io e Lasse abbiamo bisogno del vostro supporto. Per supportarci e passare alle prossime puntate è indispensabile utilizzare i social network e adesso vi spiegherò come fare molto semplicemente:

Alle 20.00 il profilo ufficiale di @ballandoconlestelle su Instagram, Facebook e Twitter metterà le foto di tutte le coppie della puntata.

1° Mettete un MI PIACE (LIKE) alla foto della coppia formata da Sara Di Vaira e Lasse Matberg

2°Nello stesso post al quale avete lasciato like, mettete anche un COMMENTO composto da piú di 4 parole, ad esempio "in bocca al lupo per la prima puntata" (cercate di personalizzarlo a vostro modo)

3°Eseguire i primi due passaggi il prima possibile quindi vicino alle ore 20.00 in cui viene postato sul profilo di @ballandoconlestelle se non riuscite subito per le 20 avrete tutta la puntata per lasciare like al post, magari durante la pubblicità

4°Per trovare direttamente il post potrete andare sul profilo di @BALLANDOCONLESTELLE (il profilo verificato con la spunta blu, che indica il profilo ufficiale) oppure seguire le mie STORIE su INSTAGRAM dove metterò i vari link.

5°Eseguire i precedenti passaggi sia su Instagram, Facebook e Twitter.