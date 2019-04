Churchill e tre termolesi di prestigio

LONDRA. Due signori seduti su una panchina. Sono il signor Churchill ed il Signor Roosevelt. Tra i due c’era lo spazio giusto per sedersi. Lo feci ed in mancanza dell’inimmaginabile selfie (anni ‘90) chiesi a mia moglie di scattare la foto. D’istinto ed affettuosamente mi inclinai verso W. C. (Winston Churchill) perché lo conoscevo bene dalla lettura di una decina di libri che lo riguardavano e del quale ho una grande ammirazione.

TERMOLI. Anni del 3° millennio. Da non molto a Termoli sono state realizzate le statue di tre personaggi. Vengono fatti molti selfie. Non si sfugge alla moda siamo tutti fotografi . Ma i moderni operatori amanti della fotografia sanno chi siano i loro compagni di immortalità fotografica? Forse.

In ogni caso, sono: Carlo Cappella, Benito Jacovitti, Gennaro Perrotta. Di essi è facile leggere abbondantemente in rete, mentre qui di seguito evidenzio in particolare i diversi motivi che li legano alla città di Termoli.

Carlo Cappella. Per coloro che lo hanno conosciuto era il capostazione: il suo lavoro. Ma non solo. C’era di più: il suo amore per Termoli. Di esso raccoglieva documenti, foto, disegni, libri. Non li teneva egoisticamente per sé, come un amante geloso. Voleva che altri li conoscessero ed esponeva tutto nella Torretta Saracena ( chesarà a luidedicata con targa ricordo) sul piazzale Belvedere che guarda il porto.

Il suo amore lo dipingeva da ogni angolo con le prospettive meno banali e lo osannava con poesie. La statua non può che raffigurarlo sotto il Castello, l’emblema di Termoli che silenziosamente si lascia ancora una volta dipingere e per sempre.

Benito Jacovitti. Si sa un genio può nascere ovunque. Beh un genio dei fumetti, Benito Jacovitti è nato a Termoli. E la sua arte si è diffusa in Italia, in Europa, nel mondo. La sua originalità e la sua bizzarria sono riconosciuti da tutti,compreso da coloro che di fumetti non si sono mai interessati. E la sua produzione è vastissima.

A Termoli il Liceo artistico non poteva che chiamarsi L. Artistico Statale B. JacovittiLa sua statua è posta in Corso Nazionale. Prende appunti sul suo taccuino in compagnia del suo inseparabile sigaro. Rimarrà sempre un grande di Termoli nella storia di questo particolare settore artistico che è la fumettistica.

Gennaro Perrotta. Nato a Termoli. Precoce è dir poco: diplomato a 16 anni, appena ventenne diventa preside del liceo Classico ‘Mario Pagano’ di Campobasso e docente universitario. Lo fu per le università di Catania Firenze, Roma, Cagliari, Pavia. E’ un grande grecista. La sua Storia della letteratura greca è adottata come libro di testo in quasi tutti i licei classici italiani.

A Termoli, già da 14 anni, si svolge la Gara Internazionale di Greco Antico intitolata a Gennaro Perrotta, sotto l’alto patronato del Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ambasciata di Grecia a Roma ed organizzato dal Rotary Club di Termoli. La sua statua è posta in Corso Nazionale all’altezza di XX Settembre mentre legge l’Iliade. Che altro sennò?

Vandalismo. Le statue di Carlo Cappella e Jacovitti di recente sono state attaccate. Nessun atto di coraggio, ma solo un agire da vigliacchi sostenuto dalla tranquillante rassicurazione dell’assenza di telecamere.Quindi atti di vandalismo. Ma qui non ci addentriamo in suggerimenti per prevenirli e sanzionarli. Lasciamo alle autorità la piena incombenza su cosa fare.

Turismo. Ci terremmo che i tre personaggi fossero maggiormente conosciuti dai Termolesi in primis ed in secondo luogo dai turisti, sia mediante materiale promozionale sia in loco con attrezzature interattive.

E quindi che quest’ultimi, i turisti, oltre a Unicum ossia la Passeggiata-Terrazza di Federico, a tutte la bellezze del Borgo Antico, al panorama dal piano di Sant’Antonio, al Belvedere dalla Torretta, al porto, alla passeggiata dei trabucchi, alla Rosa dei Venti, alla R-j-ce-ll, al recente monumento Il Sogno per Sempre (incontro unico in una città a livello mondiale tra un parallelo ed un meridiano) visitassero le statue dei tre personaggi che a diverso titolo danno splendore a Termoli.

Conclusione. Ci auguriamo che le misure di prevenzione, costituite sostanzialmente da due filoni del controllo e delle sanzioni, abbiano successo.

Senza nascondere la preferenza più naturale. Che sia la conoscenza dei personaggi e della loro importanza per Termoli a far nascere il rispetto per essi. Ed infine. Se dalla considerazione si passasse all’ammirazione, le foto si continuerebbero a scattare non per moda. Ma per stima ed apprezzamento, come feci io per W.C., alcuni decenni prima dell’avvento dei cellulari e dei selfie.