TERMOLI. Rimborsi spese per i dipendenti in busta paga, tipologie e modalità di pagamento.

Da sempre i rimborsi spese ai dipendenti sono una della questioni più impegnative nell'ambito della gestione amministrativa di ogni azienda sia grande che piccola.

Hanno diritto ad un rimborso spese risarcito in busta paga tutti i dipendenti che anticipano denaro per pagamenti a nome dell'azienda finalizzati a scopi lavorativi e dell'attività della ditta.

Per quanto riguarda invece addetti commerciale e venditori, essi hanno diritto ad ulteriori rimborsi collegati alle trasferte per tutti quei costi collegati ad esse. Fra questi troviamo: spese di ristorazione o vitto, spese di alloggio e pernottamento, costi telefonici, spese di viaggio inclusive di pedaggi, carburante e altri costi legati al veicolo utilizzato sia se proprio che proprietà di terzi.

A decidere il valore e il tipo del rimborso elargito troviamo diversi fattori ed uno dei più importanti è il tipo del contratto a cui è sottoposto il lavoratore. Solitamente, liberi professionisti, collaboratori sia a progetto che occasionali e anche i dipendenti dell'azienda possono avere diritto a rimborsi spese.

Parliamo ora più in dettaglio delle diverse modalità e tipologia dei rimborsi in busta paga e di come variano a seconda della categoria di trasferta a cui si riferiscono.

Rimborso in busta paga, dove viene effettuata la trasferta?

Se i dipendenti sono sottoposti ad un contratto subordinato, il rimborso per le trasferte di lavoro varia considerevolmente a seconda del comune in cui viene svolta l'attività.

Le trasferte vengono suddivise in due fasce: all'interno del comune di sede dell'azienda e all'esterno di esso.

Rimborsi per trasferte nel comune di sede dell'azienda.

Quando le trasferte dei dipendenti avvengono all'interno del comune di sede dell'azienda, i rimborsi elargiti in busta paga vanno a contribuire al 100% al reddito fatto salvo per i costi sostenuti per le spese di viaggi come mezzi pubblici, taxi ed altro a patto che siano sempre debitamente documentati.

In questo primo caso, si può richiedere anche un rimborso chilometrico, completamente deducibile dall'azienda e calcolabile facilmente tramite le tabelle ACI. Il rimborso chilometrico va a coprire le spese sostenute da collaboratori e dipendenti che utilizzano il proprio veicolo per scopi aziendali.

Da ricordare il fatto che dal Luglio 2018 tutti i pagamenti relativi ai rifornimenti carburante devono essere effettuati con metodi tracciabili per essere deducibili e che le schede carburante, diventate obsolete il Gennaio scorso, sono state sostituite perlopiù dalle carte carburante.

Per i venditori assunti con contratti subordinati esiste la possibilità di ottenere rimborsi pare al 75% dei costi sostenuti per le spese di vitto e alloggio. Se in possesso di fattura, si potrà anche richiedere la detrazione dell'IVA.

Rimborsi per trasferte al di fuori del comune di sede dell'azienda.

Le trasferte al di fuori del comune aziendale sono più complesse da gestire e si hanno tre diverse modalità fra cui scegliere per effettuare i rimborsi:

il rimborso spese forfettario

il rimborso spese a piè di lista, anche detto analitico

il rimborso misto

Rimborso spese forfettario.

Tramite l'utilizzo del rimborso spese forfettario si possono escludere dall'imponibile del lavoratore un massimo di 46,48 euro per le trasferte in Italia e fino a 77,47 euro per quelle estere. Il valore dei rimborsi forfettari viene pagato indipendentemente dalla reali spese sostenute.

Gli altri rimborsi spese, anche se muniti della necessaria documentazione, vengono tassati al dipendente ad eccezione dei quelli chilometrici che non creano mai reddito e sono sempre deducibile sul lato aziendale seguendo i limiti prestabiliti dalle tabelle ACI.

I rimborsi a piè di lista o rimborsi analitici.

I rimborsi a piè di lista non vanno mai ad aggiungersi al reddito del dipendente, qualunque sia il loro importo, se puntati a risarcire le spese sostenute per trasporti, vitto, alloggio e viaggi. Per i commerciali, è richiesta la documentazione di tutti i costi sostenuti mediante la creazione di una nota spese dipendenti in cui verranno riportati data, luogo e valore del pagamento insieme a qualunque altro dato necessario in fase di rendicontazione.

Le spese aggiuntive, come ad esempio quelle telefoniche, non costituiranno reddito fino ad un valore di 15,49 euro per le trasferte all'interno del territorio italiano e fino a 25,82 euro per quelle estere.

Il rimborso misto

Se le spese sostenute riguardano solamente il vitto o solamente l'alloggio, il valore del rimborso forfettario viene ridotto di un terzo. Se invece il rimborso incorpora entrambe le spese di vitto e alloggio, le spese vengono ridotte a due terzi. Quando si fa affidamento ad un rimborso misto, tutti gli altri rimborsi, anche se debitamente documentati, vengono tassati in capo al dipendente.