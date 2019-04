TERMOLI. Sul Corso Nazionale i Fiori d’Azzurro, il Vespa Club Thermularum in piazza per i bambini di Telefono Azzurro. Ieri pomeriggio e oggi il Vespa Club Thermularum è sceso in piazza a Termoli per aiutare i bambini di Telefono Azzurro.

All’angolo con via Adriatica, i vespisti del club dedicato alle due ruote della città adriatica, saranno impegnati con la vendita dei fiori d’azzurro che sosteranno i bambini.

«L’iniziativa di quest’anno – commenta il presidente del Vespa Club Thermularum Jerry Carotenuto –si chiama proprio un fiore contro gli abusi sui bambini e ancora una volta sostiene Telefono Azzurro per aiutare i bambini e gli adolescenti ad uscire dalle violenze fisiche e psicologiche, un dramma che anche in Italia esiste anche se non si vede. Ringrazio sin da ora i soci che si sono offerti volontari e tutti coloro che parteciperanno».