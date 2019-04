Facebook, Instagram e WhatsApp in panne: domenica poco social

TERMOLI. Domenica poco social nell'Occidente. Facebook, WhatsApp e Instagram al palo, anche nelle versioni desktop, oltre a quelle mobili.

Come riporta il portale "Il Post.it", «Molti utenti online stanno segnalando di avere problemi a usare Facebook, Instagram e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone, postando messaggi con gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown. Sia Instagram che WhatsApp sono servizi controllati da Facebook. Il guasto per il momento sembra riguardare soprattutto l’Europa, ma ci sono segnalazioni anche dagli Stati Uniti.