L'epicedio del capitano Ugo Sciarretta

TERMOLI. Ugo Sciarretta, anzi il capitano Ugo Sciarretta, è stato da subito nelle mie simpatie, seppure ci frequentassimo da lontano (io a Larino, lui a Termoli). Forse vi domanderete subito perché; e fareste male dal momento che mi sarebbe difficile rispondervi. Cominciamo col dire che facevamo entrambi il medesimo lavoro, col medesimo grado. Ugo era un termolese purosangue e credeva, fino in fondo, nel suo mestiere. Tant’è che non è stato di certo un caso se ha voluto un annuncio funebre sormontato da una sua foto in uniforme. E’ stata la prima cosa che ho notato leggendo dell’annuncio del suo uscire da questa vita, riprodotto da questa testata. Ignoravo, però, che, a 69 anni, potesse avere dei problemi di salute; ma la cosa non mi meraviglia più di tanto visto le traversie patite negli ultimi decenni. Più o meno io ed Ugo siamo coetanei; io ho solo qualche anno più di lui. Da colleghi non mi ha dato mai del ‘tu’ e mi chiamava ‘comandante’, nonostante l’avessi pregato di non farlo. Non so cosa lo attirasse di me; al punto che, se avesse avuto qualche problema, non avrebbe esitato a chiamarmi, nella convinzione che io potessi supportarlo in quel suo bisogno. Da questo punto di vista era una persona intelligente; e, come tutti quelli che ‘conoscono’ i propri limiti, sapeva a chi rivolgersi nelle necessità. A tale proposito aveva un nugolo di amici, scientemente altolocati, che gli aprivano la mente quando serviva. Comportandosi così, un capitano della Polizia locale molisana è riuscito a tessere le gesta di un Corpo della ventesima regione – reiteratamente - sulle colonne de IL CORRIERE DELLA SERA.



Quella che più mi torna in mente fu l’inchiesta da lui su di un tale che era riuscito a riempire di piccoli salvadanai quasi tutti i locali pubblici del Molise, dichiarandosi padre di una bambina che aveva bisogno di un intervento chirurgico molto costoso per guarire da una brutta patologia. Com pazienza, ed incaricato dal P.m., girò in lungo ed in largo il territorio sino ad avere le prove dei fondi ‘arrotondati’ dal furbastro che, in tal modo, aveva raggiunto importi non da poco. Per la medesima ricerca visitò anche Larino ed ebbe il tatto di chiamarmi e di chiedermi l’ausilio del caso, solo per educazione, pur non avendone alcun necessità.

Questo era Ugo che, però, come tutti i Comandanti termolesi dovette patire le sue brave pene sul servizio., come prima di lui Sorella, Albanese ed altri. Quei tempi erano brutti; e, persino le Forze dell’ordine si combattevano fra di loro per emergere. Figurarsi se, nella pugna, fosse entrato pure un Comandante della Polizia locale. Nel caso di specie, Ugo – quasi scordavo di riferirne – era un soggetto da prendere con le molle, spigoloso ed impetuoso, che cercava di forgiare in maniera diversa dal passato la sua squadra. Ma la struttura non era compatta e c’era chi non sopportava il suo attivismo. Poi gli cascò, tra capo e collo, la vicenda denominata “Black hole”, collegata alla Usl, con oltre 100 imputati. Fu allora che Sciarretta dovette sopportare i suoi momenti peggiori, spedito in un albergo di Campomarino perché stesse lontano dall’ambiente termolese e dalla sua Famiglia. Fu proprio in quella ‘hall’ che l’incontrai, per essermi recato ad un convegno di categoria. Dapprincipio si vergognò di farsi vedere, e cercò di svicolare; ma io lo chiamai e lui ebbe ad aprirsi un po’ con me. Era stato accusato di ‘capeggiare’ una sorta di fronda nei confronti del P.m. che indagava sul buco nero della Sanità molisana.

A questo punto il lettore dirà: hai intitolato ‘epicedio’ il ricordo scritto per il capitano Sciarretta, e poi te ne sei stato tranquillo a parlare, quasi che fosse ancora vivo e vegeto. Ebbene, sappiate che si comporta così solo chi può commuoversi facilmente. A parte questa mia tendenza, vorrei far rilevare che chi abbia visto disegnare s’accorge che nelle linee lasciate sulla tela non si trova mai un segno inutile. C’è solo quanto basta, mai di più. E ciò perché, aggiungendo una linea, od anche soltanto un trattino nelle ombreggiature, il disegno si sbilancerebbe. Lo stesso avviene per chi attende ad un ‘memento’. Una parola in più può rovinare un periodo, una frase squilibrare una pagina. Perciò, caro Ugo, ti dico solo quest’ultima cosa: che ti sia lieve la terra.

Claudio de Luca