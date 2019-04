Via Duca degli Abruzzi e Multipiano, future stazioni di ricarica per veicoli elettrici

TERMOLI. Prende corpo il progetto di rete di ricarica per veicoli elettrici in Molise. La Regione Molise ha presentato domanda di partecipazione al “Bando a favore delle Regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici” del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 16 settembre 2013. Con la delibera di giunta regionale n. 122 del 23 marzo 2016 si è proceduto alla riapprovazione del nuovo schema di convezione aggiornato tra la Regione Molise e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; a seguito dei tempi necessari alla definizione delle problematiche inerenti le modalità di allocazione e di gestione del flusso dei contributi, si è reso necessario rimodulare e ri-aggiornare il Progetto, coerentemente con le indicazioni ricevute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 13673 del 07/09/2018 e successive comunicazioni. Nella riunione tenutasi lo scorso primo aprile presso la sede dell’assessorato ai Trasporti si è concordato di definire l’esatta ubicazione delle colonnine, a individuare la tipologia di ricarica e ad approvare con apposito provvedimento amministrativo lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscrivere con la Regione Molise.

A Termoli è stata rilevata l’opportunità di confermare la già individuata postazione nel parcheggio pubblico in prossimità di via Campania, nonché di proporre, stante la capacità del finanziamento, ulteriore postazione sul lato nord della stazione ferroviaria, all’interno del parcheggio pubblico di via Duca degli Abruzzi; la necessità di riportare le localizzazioni individuate nella “Relazione Tecnica “reti di Ricarica per il sistema urbano Campobasso-Termoli”, come parte del progetto coordinato dalla Regione Molise.

La giunta Sbrocca ha così approvato il Protocollo d’Intesa “Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica“ tra l’amministrazione Regionale ed i Comuni di Campobasso e Termoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato progetto “Reti di Ricarica per il Sistema Urbano Campobasso – Termoli”, finanziato ai sensi dell’art. 17-septies della Legge 7 agosto 2012, n. 134, coordinato dalla Regione Molise e il relativo crono-programma dei lavori.

Le caratteristiche delle infrastrutture, in relazione al repentino evolversi dello sviluppo tecnologico, potranno variare al fine di corrispondere alle tecnologie più attuali al momento della realizzazione.