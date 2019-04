Centro antiviolenza Termoli, martedì il convegno di presentazione

TERMOLI. Martedì 16 aprile alle ore 16.00 nella Sala Consiliare del Comune di Termoli si terrà l’incontro di presentazione del Centro Antiviolenza (CAV) BeFree di Termoli, il servizio dedicato alle donne vittime di violenza di genere.

Il servizio del territorio del Basso Molise (Ambito Territoriale di Termoli e Ambito Territoriale di Larino) istituito dalla Regione Molise, fa parte del sistema regionale, progettato e supervisionato dall'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale di Termoli e Larino, e costituito da 3 CAV, Campobasso, Isernia e Termoli e una Casa Rifugio e gestito dalla Cooperativa BeFree.

Il CAV di Termoli è stato istituito a Settembre 2018, in precedenza il servizio era presente sul territorio con uno Sportello con sede presso i Servizi Sociali del Comune di Termoli.

Da settembre 2018 il servizio è erogato da un'equipe composta da una psicologa, un' avvocato e un'assistente sociale. È aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30, con la possibilità di fissare appuntamenti anche in altri orari e altre giornate e inoltre è garantita la reperibilità tutti I giorni h24.

Si rivolgono al Centro Antiviolenza le donne che hanno subito violenze o maltrattamenti e, dopo un primo colloquio di accoglienza e analisi della domanda segue la presa in carico della donna in un percorso individualizzato che può prevedere sostegno psicologico, consulenza legale, accompagnamento della donna nel percorso di fuoriuscita dalla relazione violenta, invio e collocazione in Casa Rifugio. L'equipe del Cav ha anche il compito di interfacciarsi con i servizi territoriali coinvolti nell'intervento di contrasto alla violenza (pronto soccorso, forze dell'ordine, magistratura, servizi sociali, associazioni e enti di aiuto alla persona) in modo tale che la donna possa avere sempre un unico punto di riferimento che conduce l'intervento e non deve affrontare da sola il difficile e complesso percorso di fuoriuscita dalla relazione violenta. È in funzione di questo ruolo di interfaccia che si è organizzato l'incontro di condivisione il 16 Aprile alle ore 16 in Sala Consiliare del Comune di Termoli, con l'obiettivo di condividere con la cittadinanza e con gli attori territoriali del contrasto alla violenza di genere le attività e le modalità operative del Cav di Termoli e per rimarcare l'importanza di lavorare in rete per intervenire in modo armonico sul complesso e ampiamente diffuso fenomeno della violenza contro le donne nel nostro territorio.

Durante l'incontro verranno presentate le storie, i numeri, le attività, la rete territoriale del CAV di Termoli.