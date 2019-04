Verso il Palio medievale di San Timoteo, il borgo svelato al Console di Tunisia

TERMOLI. Nella mattinata di sabato 6 aprile, in occasione della visita istituzionale a Termoli della Console della Repubblica Tunisina, Beya Ben Abdelbaky, sono state coinvolte dal consigliere comunale di Termoli, Francesco Rinaldi, a rappresentare e presentare la città, alcune Associazioni termolesi: Pro loco, Ordo Cavalieri Termole, Turismol, Falconeria Usconium e PietraAngolare che, insieme tutte, sono parte attiva anche nell’organizzazione del Palio di San Timoteo che si terrà a Termoli il 4 e 5 maggio in onore del Santo Patrono.

E così, durante l’escursione storico culturale nel borgo a cura della Turismol,la Console della Tunisia ha avuto il piacere di fare un vero e proprio tuffo nel passato grazie agli Ordo Cavalieri Termole, che all’interno del Castello hanno presentato figuranti in abiti medievali e narrato, tramite il loro vicepresidente, Domenico la Porta,il ruolo storico della città di Termoli in epoca medievale e federiciana.

Il percorso turistico si è concluso con gli interventi storici dell’Associazione Pietrangolare, accompagnando l’Istituzione tunisina, all’interno della Cattedrale e della sua Cripta.

Un grazie alla fotografa Gabriella Tutolo, che ci ha regalato questi bellissimi scatti inerenti la giornata del 6 aprile.

Non resta allora che vivere il Medioevo a 360° nelle due giornate il 4 maggio con la degustazione Medievale in piazza Duomo, e il 5 maggio, Sfilata dei Rioni e palio di San Timoteo ove si andrà a rivivere una due giorni legati al XIII secolo con musici, sbandieratori, cavalieri, dame, falconieri ed arcieri; il tutto per rendere omaggio al Santo che fu nascosto dal vescovo Stefano nel 1239 all’interno della Cattedrale.