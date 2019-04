Origini e segreti del Lotto

TERMOLI. Le origini del gioco del Lotto sono molto antiche, e risalgono addirittura al XVI secolo nella città di Genova, allora Repubblica marinara molto nota e importante a livello economico (lì sorsero le prime banche, non a caso). Oggi il lotto si è naturalmente evoluto, ed è possibile giocarlo online grazie a numerose piattaforme come Nowbet, serie e sicure e che vi consentono di giocare comodamente da casa senza rischi e senza fregature.

Da Genova a Napoli

Il Lotto nasce nella Repubblica Marinara di Genova, città che è sempre stata molto fiorente dal punto di vista economico. Il gioco non fu particolarmente amato dall’oligarchia repubblicana di Genova, ma nonostante questo riesce a farsi strada nella popolazione, trovando ampio consenso al punto da determinarne presto la validità legale.

Sono passati più di 5 secoli dalla sua nascita, ma il Lotto è ancora oggi il tipo di scommessa più diffuso nel paese: più di 6 milioni le persone che ogni settimana tentano una piccola (o grande) fortuna con il lotto cercandola nei numeri.

C’è da dire che lo Stato Italiano non è così generoso nei confronti di chi vince. Anche se ambata, ambo e terno hanno dei valori precisi rispetto alla posta in gioco (rispettivamente: 10,5, 250 e 4250) la vincita risulta comunque remunerata in maniera sottostimata rispetto alle proporzioni reali.

Al di là di questo, comunque, il lotto è comunemente considerato la scommessa corretta per antonomasia, visto che differentemente da altri giochi con pronostici, il numero da scovare non dipende né dalla salute, né delle condizioni atmosferiche, né dal terreno, non ci sono conduttori o driver e ancora, non si lega alla forma fisica degli atleti o alla valenza di una squadra sportiva.

Insomma, è un gioco votato solamente al caso, indipendente da qualsiasi condizione.

Possibilità

Ma, quindi, la vera domanda è: si può vincere giocando al lotto? Anche se come abbiamo detto che è un gioco per lo più votato al caso, questo non esclude che le possibilità di vittoria aumentino usando bene sia il ragionamento che la fantasia; ma ovviamente, bisogna anche avere una buona dose di fortuna, la quale purtroppo prescinde da ogni ragionamento e calcolo.

È la fortuna che guida il tutto, ed è superiore a qualsiasi logica. Comunque chi ha esperienza avrà potuto individuare alcune regole, condizioni che ritornano più o meno di frequente: