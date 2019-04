Hackcultura 2019, i ragazzi del Majorana a Matera

TERMOLI. La scorsa settimana, l`Iiss "Ettore Majorana" ha partecipato a Matera, come scuola polo del Molise, alla settimana #Hackcultura 2019, promossa dalla Scuola a Rete Dichulter.

In sinergia con la direzione scolastica regionale per il Molise che ha programmato iniziative per arricchire le offerte didattiche, educative e formative al fine di valorizzare il territorio locale e nazionale, in una logica di perseguimento delle competenze di cittadinanza attiva e di costruzione identitaria del concetto di bellezza.

La manifestazione sviluppatati su ben tre distinti eventi, ultimo quello di Matera, ha messo in campo, come punto di forza, la creatività degli studenti di molte scuole per affrontare, mediante l'uso consapevole del digitale, la conoscenza, l'accesso e la valorizzazione del Digital Cultural Heritage. L'obiettivo è proseguire un percorso per la costruzione di contenitori di patrimoni digitali scolastici stabili e di riferimento in collaborazione con le istituzioni nazionali ed europee.