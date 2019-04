Dipendenti comunali, le "pulci" sul bando di mobilità volontaria esterna

TERMOLI. La sua precedente missiva aveva causato lo slittamento dei termini di concorso relativo al Bando sulla mobilità volontaria esterna. Ma non è bastato a soddisfare Ciro Stoico, da noi definito cittadino virtuoso per il suo strenuo impegno civico. Un’altra nota è stata inviata in materia sia agli uffici competenti dell’amministrazione comunale, sia per le altre autorità di controllo.

«Facendo seguito alla nota del primo aprile 2019, di pari oggetto, pur prendendo atto dell’avvenuta proroga per ulteriori 10 giorni della pubblicazione del bando di mobilità mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ente, non può non segnalarsi quanto segue: lo schema di bando per la mobilità esterna per i profili ricompresi nell'annualità 2019 del piano triennale del fabbisogno del personale è stato approvato con la D.D. n. 581 del 18.03.2019, con la quale il Dirigente ha determinato di approvare l’allegato schema di bando per la mobilità volontaria esterna per i profili ricompresi nell’annualità 2019 del piano triennale del fabbisogno del personale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 282 del 30.11.2018; di disporre la pubblicazione dei bandi sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo pretorio on line per 20 giorni.

La D.D. n. 581/2019 è stata pubblicata all’Albo pretorio e lo schema di bando approvato con la medesima D.D. è stato pubblicato per 20 giorni sia all’Albo pretorio che sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “avvisi”; dopo la nota del sottoscritto cui si fa seguito, esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione avvisi, è stato pubblicato l’avviso di proroga della pubblicazione per ulteriori 10 giorni; dalla consultazione dell’Albo pretorio non risulta essere stata pubblicata la determinazione dirigenziale di modifica della precedente D.D. n. 581/2019 nella parte in cui il dirigente aveva determinato di disporre la pubblicazione dei bandi sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio on line per 20 giorni; il che lascia dubitare che l’atto amministrativo che avrebbe dovuto legittimare la proroga di 10 giorni non sia mai venuto in essere; la mancata comunicazione sull’Albo pretorio dell’avvenuta proroga oltre che arrecare danno a coloro che lo consultano, costituisce violazione del comma 2 dell’art. 3 dell’allegato Regolamento per la Mobilità esterna, approvato dall’attuale amministrazione con l’allegata delibera di Giunta Comunale n. 278 del 23.10.2014, secondo cui il bando dovrà essere pubblicizzato: a. mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente per 30 giorni; b. mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente per la stessa durata.

Sulla scorta di quanto precede, si invita le autorità in indirizzo a verificare, previo controllo della correttezza o meno di quanto esposto, la legittimità della proroga della pubblicazione del bando in oggetto e, se del caso, a porre in essere gli atti amministrativi in autotutela per garantire il rispetto delle norme e regolamenti di settore».