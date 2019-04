“L’Arcobaleno di Fido”, il primo cimitero per animali

TERMOLI. La notizia pubblicata nel maggio di due anni fa sulla richiesta di un cimitero per animali domestici in città ebbe un notevole seguito. Sì, perché sono davvero tanti coloro che amano cani e gatti, non solo, insomma a volte prediligono di dare fiducia e affetto agli animali d’affezione, da cui sono senza dubbio ricambiati.

La proposta fu avanzata dal Movimento 5 Stelle. Dopo una istruttoria nell’ambito dell’assessorato di competenza e un confronto nella relativa commissione, è stata adottata la delibera di giunta dall’amministrazione Sbrocca, che prevede anche il nome della struttura.

Un impegno che viene giustificato così nell’atto approvato nell’esecutivo di via Sannitica.

«Nella nostra società nonché, sul territorio comunale si sta affermando una forte sensibilità per gli animali

da compagnia; dopo la morte dell’animale, spesso nasce il problema di dover seppellire abusivamente le spoglie oppure, di dover trattare le stesse come rifiuti. Il tutto diventa doppiamente traumatico per lo stesso padrone che si trova ad affrontare una realtà illegale nonché dolorosa per la perdita di un suo “caro”; la normativa vigente, impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva delle spoglie, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata.

Considerato che l’attuale amministrazione comunale, sensibile alla tematica, ha consentito all’ufficio proponente di stilare un progetto intersettoriale con lo scopo di realizzare nella Regione Molise e, precisamente, nel Comune di Termoli il primo “Cimitero per animali d’affezione”.

Rilevato che possono essere destinate al personale che verrà impegnato in detto progetto, così come previsto nel vigente Ccnl, nei limiti dell’attribuzioni economiche che verranno ripartite nell’apposito fondo in sede di delegazione trattante.

Ritenuto necessario approvare l’allegato progetto intersettoriale che avrà come obiettivo quello di creare nel Comune di Termoli un cimitero per animali d’affezione che verrà denominato: “L’Arcobaleno di Fido”; sottolineare che la realizzazione del summenzionato cimitero può apportare dei benefici ambientali, occupazionali e d’immagine per la nostra città; detto progetto data la natura e la complessità, in merito alla realizzazione dello stesso, si svilupperà nell’esercizio finanziario corrente e negli anni 2019, 2020.

Il progetto fornirà un ulteriore servizio alla cittadinanza».