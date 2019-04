Bel tempo fino a domenica, da Pasquetta peggiora

TERMOLI. Ponte festivo vacanziero per eccellenza quello di Pasqua, che quest'anno si abbina al 25 aprile. Per tutti l'incognita è il meteo. Vediamo cosa ci dicono gli esperti di 3bmeteo.com.

SITUAZIONE. Nel weekend di Pasqua l'Italia sarà contesa tra una profonda depressione afro-mediterranea tra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale ed una vasta area di alta pressione sull'Europa centro-orientale. L'azione che comunque prevarrà sarà quella stabilizzante dell'anticiclone, accompagnata tra l'altro dalla risalita di correnti miti dal Nord Africa, anche se ciò non significherà tempo ovunque ben soleggiato. Possibile invece un certo deterioramento del tempo per la giornata di Pasquetta.

METEO FINO A SABATO. L'alta pressione avrà la meglio e il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato sulle nostre regioni fino a sabato. Gli unici disturbi saranno rappresentati dallo scorrimento di innocue e sottili velature che si dipartiranno dalla depressione afro-iberica e che si limiteranno ad offuscare il cielo soprattutto al Nordovest e sulle isole maggiori; da segnalare anche degli annuvolamenti possibili sui rilievi, specie sulle Alpi occidentali, ma senza precipitazioni. Temperature in rialzo e clima diurno molto mite.

METEO PASQUA. La domenica di Pasqua si presenterà stabile grazie alla prevalenza dell'alta pressione, ma non del tutto soleggiata. La causa sarà l'arrivo di corpi nuvolosi medio alti stratificati che si dipartiranno dalla depressione iberica, nubi sicuramente innocue che non riusciranno a produrre piogge, ma riusciranno ad offuscare il sole con velature diffuse e via via più spesse con il passare delle ore, soprattutto sui settori insulari e occidentali della Penisola. Un sole nella maggior parte dei casi pallido caratterizzerà quindi la domenica di Pasqua, ma con clima mite, temperature in aumento e massime anche fino a 22-24° al Nord, centrali tirreniche e sulle Isole Maggiori. Venti tesi di Scirocco, a tratti forti sulle Isole con mari molto mossi.

TENDENZA METEO, DOPO PASQUETTA PIOGGE A TRATTI, SPECIE AL CENTRO-NORD - L'anticiclone, dopo aver garantito un weekend di Pasqua sostanzialmente stabile e molto mite, arretrerà verso l'Europa orientale sotto l'incalzare di una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, la quale porterà maggiori disturbi sull'Italia proprio per Pasquetta. Nei giorni a seguire, quindi con particolare riferimento al periodo martedì 23 e mercoledì 24 aprile, questa bassa pressione dovrebbe aprire le proprie maglie anche sull'Italia determinando un peggioramento con piogge e rovesci sparsi in primis al Nord, più marginalmente al Centro, mentre il Sud potrebbe vedere precipitazioni scarse se non del tutto assenti con anzi maggiori spazi assolati. Il tutto accompagnato ancora una volta da venti di Scirocco a tratti forti, specie al Centrosud, con neve sulle Alpi solo a quote medio-alte.



TENDENZA METEO 25 APRILE - La bassa pressione mediterranea potrebbe fungere da richiamo a una nuova saccatura atlantica che affonderebbe così il colpo su gran parte dell'Europa occidentale, dall'Islanda verso la Spagna. Gli Stati occidentali europei potrebbero così sperimentare condizioni di reiterato maltempo,mentre l'Europa orientale e in parte quella centrale continuerebbero a venire interessate da un campo di alta pressione. Ancora una volta l'Italia terra di mezzo: ad oggi per il 25 aprile si prospetta un tempo ancora variabile al Nord e Toscana con locali piogge alternate a sprazzi di sole, mentre il resto del Centro e il Sud potrebbero sperimentare tempo asciutto e in un contesto termico anche caldo. Data tuttavia la distanza temporale, si tratta di una proiezione che necessita di ulteriori conferme. Seguite tutti gli aggiornamenti!