«I tabelloni elettorali danneggiano le nostre attività in via degli Abeti»

TERMOLI. Tabelloni elettorali piazzati davanti ad alcune attività commerciali a Difesa Grande e insorgono sia i commercianti che il loro legale, Gasperina Di Brino. «Via degli Abeti è un problema che lamentiamo, mi pongo come residente qui nel quartiere di Santa Maria degli Angeli problema dalla scorsa tornata elettorale da un giorno all’altro ci siamo trovati i pannelli elettorali posizionati sono cartelli che non solo coprono le attività commerciali Rosso Carne e Family, due attività che sono fiore all’occhiello del quartiere ma creano problemi al traffico veicolare perché sia in entrata che in uscita dal civico 8-10 e 12, dove c’è un condominio con diverse unità immobiliari si creano problemi e disagi un residente ha problemi nel venire presso le attività o far ritorno a casa perché si rischiano incidenti stradali perché i pannelli coprono in entrata e in uscita la visibilità c’è, un problema forte al di là dell’azione mossa in prima persona dal titolare di Rosso Carni da cui ho ricevuto mandato ma l’ho acquisito da tutti i residenti del quartiere di Santa Maria Degli Angeli».

«Già l’anno scorso abbiamo indirizzato una prima missiva al Comune di Termoli in persona del sindaco una missiva soft perché ci siamo posti nei panni del Comune di Termoli eravamo già in clima di elezioni e quindi non abbiamo voluto creare problemi abbiamo mandato questa missiva sperando di intavolare una trattativa di dar modo al sindaco di capire dove potessero essere posti i pannelli perché chiedere in 5-7 giorni l’eliminazione dei pannelli comporta dei problemi a quella diffida non ha mai fatto seguito nessun incontro o sopralluogo da parte dei tecnici del Comune di Termoli, la speranza era che nella successiva tornata elettorale la problematica venisse presa in considerazione e di non rivedere i cartelli posizionati qui, invece la settimana scorsa ci siamo visti posizionare di nuovo i pannelli da parte del Comune la rabbia dei titolari ma di tutti i residenti e abbiamo scritto una seconda diffida più forte inviata al Comune di Termoli, alla Polizia Municipale e anche in Prefettura e già come detto nella ricevuto ho ricevuto mandato anche da altri esercenti e singoli residenti per proporre in sette giorni dove non ci sia l’eliminazione dei cartelli le opportune azioni previste per l’eliminazione del problema», conclude la Di Brino.

Per Christian, Rosso Carne: «abbiamo forti difficoltà perché i clienti si lamentano che non riescono né ad entrare né ad uscire diventa pesante anche lavorare perché il cliente si lamenta e preferisce andare da altre parti». Insomma lo scotto da pagare è la diminuzione dei clienti. Per Nicola, bar Family: «ancora non facciamo un anno dall’apertura e con questi pannelli diventa tutto più difficile, il bus ci stava anche investendo perché se non ti metti almeno con una ruota giù dal marciapiede non vedi chi sta arrivando, dovrebbero lasciare l’auto distante ma nessuno farebbe una passeggiata per arrivare. Rispettiamo la campagna elettorale ma almeno diminuire i pannelli o spostarli sul fronte opposto dove non darebbero fastidio a nessuno».