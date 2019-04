Acquaviva Collecroce in processione al monte Calvario

ACQUAVIVA COLLECROCE. Anche quest’anno si svolgerà la tradizionale fiaccolata al Calvario in occasione del Venerdì Santo, giorno in cui si ricorda la morte di Gesù. A partire dalle ore 18.00 ci saranno le sacre funzioni nella palestra comunale e verso le ore 19.30 inizierà la lunga processione che accompagna il Cristo Morto e la Vergine Addolorata presso il “Monte Calvario” sito nel punto più alto del paese a 1 Km dal cimitero. La processione odierna, sempre molto partecipata e attesa dal popolo è uno dei momenti più suggestivi che si vive in paese. Vengono ripercorse tutte le 14 stazioni della Via Crucis sostando di tanto in tanto nei punti caratteristici del paese dove ci sono le immagini che raffigurano le varie stazioni. Il Cristo Morto opera degli scultori di Ortisei viene portata a spalla dagli uomini, la Madonna Addolorata, vestita a lutto, opera della ditta Serpone di Napoli, si presenta in grandezza naturale con mantello di pizzo bianco e manto nero con stelle ricamate, ha un pugnale conficcato nel cuore e sul capo spicca la bellissima corona in argento del settecento, nella mano sinistra il fazzoletto e nella destra lo scapolare dell’Addolorata; la stessa viene portata invece a braccio dalle donne.

Giunti al Calvario si fa memoria della morte di Gesù e subito dopo si parte per il rientro in palestra, dove, dopo un pensiero del parroco tutta la popolazione con canti a squarciagola vive il cosiddetto “bacio delle statue” che consiste nel passare dinanzi le statue del Cristo Morto, dell’Addolorata, e della Reliquia del santissimo Legno della Croce per compiere un atto di venerazione. Il tutto finisce nelle tarde ore della serata